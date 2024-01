Tras 13 nominaciones a los Premios Goya, incluida mejor película y mejor dirección de producción, 'La sociedad de la nieve' ha sido nominada a los Premios Oscar 2024 en las categorías de Mejor Película Internacional y Mejor Maquillaje y Peluquería. La menorquina Margarita Huguet (Maó, 1980), ha sido la directora de producción de esta película que podría traer a España y a la isla la más alta distinción mundial del séptimo arte.

-¿Qué desafíos ha supuesto para ti como directora de producción el rodaje de una película como 'La sociedad de la Nieve' y cómo te sientes con el resultado?

- El resultado es inmejorable, es una obra desde mi punto de vista impecable en todos los sentidos. El desafío ha sido enorme en todos los niveles, el nivel de exigencia y la ambición con José Antonio Bayona es máximo. A eso hay que añadirle el rodaje en la nieve -que complica mucho el día a día-, la logística, la seguridad, estar expuestos a las condiciones climáticas extremas cotidianamente. Trabajar y coordinar un equipo humano de más de 400 personas rodando en 4 países, tener un elenco enorme que a parte de actuar estaba sometidos a una dieta estricta para perder peso...En fin, creo que este proyecto es el más complejo de toda mi carrera hasta el momento.

-¿Cómo decidiste sumarte al rodaje en su momento?

- Durante mi carrera ya había trabajado con 'J' (Bayona) en varias ocasiones: 'El Orfanato', 'Lo Imposible' y 'Un monstruo viene a verme'. En realidad, en todas sus películas excepto 'Jurassic World', 'El reino caído' y 'El señor de los anillos: Los Anillos del poder', que fueron de producción estadounidense. En este proyecto volvimos a colaborar muchos integrantes del equipo que le hemos acompañado en su producciones españolas.

- Hablemos un poco de la producción audiovisual en Menorca, ¿crees que hay un mercado en auge en este sector, especialmente tras la película 'Faro' de Ángeles Fernández?

- Me temo que no, si percibo un interés a nivel institucional, asociaciones, técnicos insulares, con la reciente creación de Menorca Film Commission, pero eso por desgracia no es suficiente para colocar a Menorca dentro del mercado que se puede equiparar con otros lugares de España que siempre van a ser más competitivos. En las grandes ciudades de la Península hay empresas de alquiler de equipos, construcción de decorados, técnicos formados, empresas de postproducción, platós.

-¿Qué respaldo debe tener este sector en la isla para que siga creciendo?

- Debería haber una política de ayudas fiscales cómo tienen en Canarias para hacer de Menorca un destino atractivo para los productores y plataformas.

Sin ese incentivo es complicado que el sector crezca, ya que a nivel económico salir a rodar fuera de la Península no es rentable, ya que a los presupuestos les tienes que sumar el alojamiento y el mantenimiento del equipo, que necesariamente deben venir de fuera ya que en la isla no hay industria ni equipo humano. Es verdad que cada vez hay más técnicos formados en la isla, pero para poder trabajar y tener continuidad en este sector deben marcharse fuera de la isla.

- ¿Estás pensando en nuevos proyectos para este 2024?

- Este primer trimestre del 2024 lo arranco descansando. Tras 'La sociedad de la nieve', en la que trabajé aproximadamente 2 años, realicé otro proyecto de una serie para Netflix durante 10 meses.

Tras varios años sin vacaciones, por fin tengo unos meses de descanso y aprovecho para empezar mi nueva vida en Menorca tras 22 años viviendo en Barcelona. Después de descansar, valoraré cuál es el siguiente proyecto.