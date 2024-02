Another Way Film Festival: cine documental, reflexión y debate en Sant Lluís

El proyecto Another Way Film Festival es una muestra cinematográfica que este año alcanzará ya su décima edición en Madrid y no deja de crecer. En marzo continuará aumentando su red a través de la itinerancia con el desembarco en la ciudad de Burdeos, pero antes, por tercer año consecutivo, la propuesta recalará en Menorca. Será en la Sala Albert Camus de Sant Lluís, donde esta tarde se inaugurará un programa que se prolongará hasta el domingo con la proyección de tres documentales.

«After work». ¿Cuál será nuestro lugar en la sociedad el día que la automatización asuma la mayoría de los trabajos? Esa es la pregunta que plantea hoy en la sesión inaugural (20 horas) el italiano Erik Gandini. Educar y sensibilizar sobre los retos medioambientales a los que nos enfrentamos a través de la cultura, en particular el cine. Ese es el objetivo primordial de esta iniciativa que dirige Marta García Larriu, que este fin de semana visitará la Isla para participar de una «experiencia que en los últimos años ha sido excelente», apunta, y en la que se ha puesto de manifiesto que el interés del público menorquín «ha sido cada vez mayor». «Urak Lawoi». Un retrato de la vida y las costumbres de la tribu nómada que lleva ese nombre y que se encuentra actualmente amenazada por el turismo masivo. Una producción española para la sesión de mañana (20 horas). Un modelo de festival de cine sostenible, muy acorde con la filosofía de la programación de la sala que lo acoge, en el que los documentales sirven como punto de partida para llevar a la reflexión y acabar en un debate. El resultado son «encuentros muy interesantes en los que no solemos extender más de lo inicialmente previsto», apunta García. Es por ello que los expertos y ponentes juegan un papel clave en este modelo de proyecto cultural a la hora de enriquecer el enfoque que aportan las películas. Este año se contará con la participación de Sergio Riudavets, un agricultor experto en el cultivo ecológico, para la película «Domingo Domingo»; Carlos Salord, de Per la Mar Viva, intervendrá con motivo de la proyección del filme «Urak Lawoi», y Borja Pellejero Garriga, que trabaja en investigación social y proyectos de docencia, será el ponente de «After Work». «Domingo Domingo». Un documental en clave de comedia en el que un agricultor de naranjas planta cara a la opresión de las multinacionales. La propuesta para la clausura del domingo (19 horas). Tres títulos que abordan otras tantas cuestiones de peso en la sociedad actual, como son la supervivencia del campo, el impacto del turismo masivo sobre las sociedades y el medio ambiente y la amenaza que suponen los avances tecnológicos en la eliminación de la mano de obra. Cabe destacar que se trata de un festival pionero en ensalzar la denominada producción audiovisual verde.