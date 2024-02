L’Ajuntament des Mercadal ha organitzat un nou taller de glosa amb la participació de l’associació Soca de Mots que tindrà lloc al Centre de Convencions des Mercadal tots els dilluns entre el 12 de febrer i el 29 d’abril. Els glosadors participants són Zès Coll, Miquel Truyol i Miquel Àngel Adrover, a més de la sonadora Annabel Villalonga. El taller finalitzarà amb un glosat el 4 de maig a la placeta de l’Església, en el qual els alumnes podran mostrar els coneixements adquirits durant el taller.

El taller s’estructurarà en dos grups: un primer grup de presa de contacte i inici en horari de 19 a 20 hores, i un segon grup amb alumnes avançats en horari de 20 a 21 hores.

El taller de glosa, que és finançat per l’Ajuntament des Mercadal i gratuït per als participants, està adreçat a qualsevol persona interessada en aprendre o en millorar les seves capacitats com a glosador o glosadora, a més de voler promocionar-la i fomentar-ne la pràctica i poder servir, per tant, de trampolí per aportar nous glosadors i glosadores a l’associació Soca de Mots.