La sala Sant Antoni acull des d'aquest divendres l'exposició «3 veranos», amb una trentena d’obres de Julie Sapsford, Gus Joo i Tormás Tripiana, en una mostra comissariada per Tomeu Sánchez.

La britànica Julie Sapsford, l’hongarès Gus Joo i l’espanyol Tomás Tripiana, que resideixen des de fa any a l’Illa, ofereixen l’exposició «3 veranos» com un mostra d’agraïment per haver-se conegut a l’Illa, on ja han exposat amb anterioritat.

El comissari de l’exposició Tomeu Sánchez afirma que «són tres artistes completament diferents». Així, Tomás Tripiana és un artista experimentat, fa molts anys que pinta, també amb oli sobre tela, ha fet moltes exposicions, algunes col·lectives, i té un estil figuratiu-impressionista amb la presència de la figura humana.

Julie Sapsford es caracteritza pel seu estil minimalista, i normalment utilitza els colors plans. Ha estudiat disseny gràfic i també ha fet diverses exposicions de la seva obra.

Per la seva part, Gus Joo és el darrer dels tres que es dedica a la pintura i té un estil molt eclèctic, molt colorista i molt divertit, per la qual cosa les seves sobres són molt diferents entre si; empra l’oli sobre tela per pintar, fa representacions de quadres d’artistes famosos, com Van Gogh, per exemple.

L’Ajuntament de Maó organitza aquesta exposició pictòrica amb la finalitat de fomentar la creació artística, la projecció d’artistes i les arts plàstiques en general.