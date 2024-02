El batle de Maó Héctor Pons ha entregat aquest divendres la Sirenita Mô a la directora de producció de cinema Margarita Huguet en reconeixement pel premi Goya aconseguit el passat dissabte per la seva participació en la pel·lícula «La sociedad de la nieve», de J.A. Bayona. Huguet, molt emocionada, va agrair el reconeixement i va signar el Llibre d’Honor de l’Ajuntament, amb la presència dels seus pares Miquel Huguet Pons i Cecilia Fuguet Triay, familiars i un nombrós públic que omplia la sala de plens.

Héctor Pons va assenyalar que es tractava d’un «acte senzill però necessari» per acollir a la guardonada en la 38a edició de la gala dels Premis Goya. «Fa un moment que li comentava que era molt comú fer una recepció a un equip de futbol, un esportista, però no sempre tenim ocasions com aquesta de fer la recepció a una persona, a una professional de l’àmbit de la cultura que arriba a aconseguir una distinció d’aquest nivell i que és la primera menorquina, i menorquí també, que rep un premi Goya. És un fet prou important que és necessari celebrar avui aquest gest, aquest detall, aquest reconeixement cap a ella», va assegurar.

Pons va assenyalar que la posada en escena de «La sociedad de la nieve» era espectacular tenint en compte que es basa en una història real, tràgica i increïble. «No solec tenir massa temps, però justament les darreres setmanes sí que he pogut veure la pel·lícula, la vaig veure en dues parts, perquè jo som un poc aprensiu i quan passa l’accident vaig haver d’aturar perquè no havia sopat. Açò demostra la professionalitat i la categoria de la producció amb un Goya ben merescut, com la resta obtinguts per la pel·lícula», va assegurar.

El batle va qualificar Huguet com a exemple per molta gent jove i no tan jove que ha fet feina en aquest sector de que les coses són possibles, «a vegades s’ha de somiar per fer-los realitat, que és possible amb lluita, dedicació, constància i amb passió», va concloure.

Bon motiu

Margarita Huguet va asegurar que li feia molta il·lusió l’acte de reconeixement, «la sala de plens de l’Ajuntament sempre em dona alegries, just fa set anys em vaig casar aquí, sempre que venc a la sala és per un bon motiu i estic molt contenta», va afirmar. La directora de producció també va destacar les mostres de carinyo que havia rebut la darrera setmana. «Gent que no coneixia m’aturava pel carrer per felicitar-me, era tot bastant xistós. No estic acostumada a aquesta tensió mediàtica, la meva feina es fa a ombra, és allà on estic més còmode. Veure que la gent de l’Illa i especialment de Maó estan contents em proporciona un sentiment molt xulo i difícil d’explicar», va subratllar.