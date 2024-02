El fundador de la reputada revista 5W i guanyador del Premi Ortega y Gasset l’any 2019, Agus Morales, visitarà la biblioteca pública de Ciutadella el divendres 23 a les 20 hores i la de Sant Lluís l’endemà a les 12 hores per presentar la conferència «Els conflictes silenciats». Emmarcada en el cicle de pensament i actualitat «El Món Avui», una proposta que va néixer amb l’objectiu de convertir-se en un espai per pensar l’actualitat, fomentar el diàleg, la crítica i el debat en la societat.

El reconegut periodista i corresponsal internacional català fa més de quinze anys que fa feina i escriu sobre conflictes i migracions des de primera línia. De fet, ha treballat per Metges Sense Fronteres i com a corresponsal de l’Agència EFE a l’Índia i al Pakistan, a més d’haver col·laborat amb mitjans com The New York Times o The Washington Post.

En l’actualitat, dirigeix la revista i web de periodisme narratiu 5W. Els assistents podran reflexionar i debatre amb ell sobre els conflictes internacionals, tant actuals com del passat.