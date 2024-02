El mestre de primària jubilat i investigador Josep Gornés i el submarinista i fotògraf aficionat Lluís Ameller protagonitzaran aquest dissabte, a les 19 hores, una conferència que estarà il·lustrada amb fotografies sobre l’estat actual de vuit derelictes que es conserven en les aigües de la costa menorquina. L’acte és organitzat per l’associació Amics de la Mar de Menorca i es celebrarà a la Caseta de Comandància de Ciutadella.

La conferència comptarà amb les explicacions de Josep Gornés sobre la història i les característiques més destacables de cada un dels vuit derelictes mentre que s’aniran projectant les imatges que Lluís Ameller ha anat fent durant els darrers deu o quinze anys que mostraran l’evolució que han sofert amb el pas del temps, a més del seu propi testimoni com a gran coneixedor de tot aquest patrimoni submarí.

Imatge zenital del Juncker JU-88, de l’aviació alemanya, que es va enfonsar el 1943, durant la Segona Guerra Mundial. | Lluís Ameller

Derelictes

Així, els assistents a la conferència organitzada per l’entitat que presideix Evarist Coll podran conèixer l’estat actual de l’avió alemany Juncker JU-88 que va ser enfonsat el 1943, durant la Segona Guerra Mundial, i fa deu anys va ser localitzat davant la costa de S’Algar, i el «Santa Clara» que està davant la Punta de Rafalet, els dos a Sant Lluís; el vaixell holandès «Ocean Diver» que està enfonsat davant Son Bou, a Alaior; i al terme de Ciutadella, el vapor francès «Malakoff» que va naufragar a prop de cala en Turqueta; la plataforma que es va utilitzar per dur a terme les obres al port de Ciutadella i en acabar la van enfonsar davant el mateix port; els vaixells «Francisquita» que es va enfonsar davant Punta Nati, i «Francina» que es va estavellar contra el penyal de So n’Angladó a les proximitats de Cala Morell; i finalment «Amnesia» que està localitzat a les profunditats del Canal de Menorca, a mig camí de Mallorca.

Arran de la catalogació del fons arxivístic del bibliòfil ciutadellenc Antoni Picó Vivó, format per més de 3.000 publicacions i més de 2.000 fotografies, Josep Gornés es va interessar pels llibres i documents relacionats amb els naufragis a Menorca, «una temàtica que ha anat investigant i ampliant des que estic jubilat, a més d’haver fet una conferència sobre el tema amb aquest material», assenyala.

Restes del motor del «Francina». | Lluís Ameller

Per la seva part, Lluís Ameller és un enamorat del busseig i de la fotografia, dues activitats que combina a la perfecció havent generat milers de fotografies dels derelictes. Ameller afirma que alguns derelictes tenen històries més o manco tràgiques per accidents, alguns s’han enfonsat a posta i altres s’han erosionat molt com el «Francisquita» quan fa deu o dotze anys era un barco sencer. No obstant açò, assegura que el que més l’impressiona més i és més xulo per fotografiar-lo és l’avió Juncker, «quan el veus per primera vegada sembla que l’han posat allà i després que et xoca molt més veure un avió davall la mar que no un barco», subratlla.