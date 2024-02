El sextet d’acordionistes de l’Escola Municipal de Música de Sant Lluís, que conformen l’agrupació Tecles, Botons i Manxes, va participar divendres 16 de febrer en un concert d’intercanvi amb intèrprets de Sabadell, al seu Conservatori. Els menorquins van interpretar aquí cinc peces de gènere tradicional, clàssic i modern, de Bethmann, Skulte o Piazzolla. Ho van fer a la segona part d’un recital on van intervenir també instrumentistes de Sabadell, membres de l’Escola Municipal i Conservatori d’aquesta ciutat. El concert va acabar amb la interpretació conjunta de la peça «Black Orpheus», de Bonfà, i d’«Indiana Jones», de Williams.

El viatge a Catalunya era la segona part de l’intercanvi musical, donat que l’escola de Sabadell havia visitat l’Illa fa un any, oferint aquí un concert. El vincle, s’explica, en part, per la procedència sabadellenca del professor de l’agrupació, Víctor Gómez, de l’Escola Municipal de Música de Sant Lluís. I té un altre nom destacat, Miquel Angel Maestro, professor d’acordió del conservatori d’aquesta ciutat, amb el qual hi ha un fort vincle professional.

Aprofitant el cap de setmana per Catalunya, els sis acordionistes de l’Illa, Janet Vinent, Merce González, Maribel Sánchez, Lluís Carreras i Yvonne Martín, a més del professor, Víctor Gómez, van fer també una actuació a la plaça del poble de Santa Maria de Palautordera. Va ser dissabte migdia, en format Jam Session, amb predomini de peces clàssiques de jazz, igualment al voltant de l’instrument, i amb el promotor de l’acordió al Vallès Hans Möller com un dels organitzadors. Després, ja al vespre, encara van tenir un altre escenari els músics menorquins per donar a conèixer la seva música, en aquesta ocasió, en un concert a l’envelat del poble.

En general, l’intercanvi va permetre a aquest sextet conèixer altres maneres de tocar i relacionar-se amb l’instrument. Ells toquen acordió cromàtic, unisonor, mentre que entre els músics amb els quals van interpretar hi havia algun acordió diatònic o bisonor.

Amor a la música, i sobretot a l’acordió, enmig del tracte familiar que es respira entre l’agrupació, van ser els trets del cap de setmana. L’agrupació destaca de la mateixa manera la germanor entre tots els intèrprets de les trobades per fer valdre el so, no sempre prou reconegut, afirma Víctor Gómez, d’aquest instrument de tecles, botons i manxa.