El Teatre Principal de Maó acull aquest dissabte, a les 19.30 hores, la representació de «Coraje de madre», una obra original del dramaturg hongarès i jueu George Tabori que narra com la seva mare, Elsa Tabori, va sobreviure a la deportació a un camp d’extermini l’any 1944. «Coraje de madre» és dirigida per Helena Pimenta i compta amb un elenc format per Pere Ponce, Carmen del Valle, David Bueno, Xavi Frau i Sacha Tomé.

El dramaturg George Tabori, un dels referents teatrals europeus posteriors a la Segona Guerra Mundial, es caracteritza pel seu humor irreverent i sense tabús, sempre a la recerca de la identitat i la memòria jueva. Dalt l’escenari, la mare de l’autor, interpretada per Carmen del Valle, corregeix una vegada rere l’altra, la versió del seu fill, al que dona vida Pere Ponce, per matisar els detalls que va narrant sobre la seva deportació a un camp d’extermini fa vuitanta anys durant la Segona Guerra Mundial. L’espectador s’adona de la dificultat de contar determinades qüestions que no es poden contar i que, no obstant açò, han de ser contades. En aquest sentit, el dramaturg reivindica sa mare com una heroïna anònima i narra amb ella i per ella aquesta història de supervivència a la deportació massiva i posterior extermini, en què combina l’humor i la ironia de l’autor amb el dolor d’un episodi històric que és desolador i universal. Fet real Un dia d’estiu del 1944, a Budapest, Elsa Tabori és detinguda per la policia estatal quan es dirigeix a casa de la seva germana a jugar la partida setmanal de rommé. A l’Estació de l’Oest és introduïda, juntament amb 4.030 companys d’infortuni més, en un tren camí a Auschwitz. El tren s’atura a la frontera amb Polònia. Elsa Tabori fingeix haver oblidat el seu salconduit davant l’oficial alemany que censa els presoners i aquest fingeix creure-la. Elsa és conduïda a un vagó de primera classe de tornada a Budapest. A punt d’arribar a destí, l’oficial alemany li proposa fugir mentre ell va al lavabo.