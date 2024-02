Després d’un apoteòsic 25è aniversari en el qual vam tenir l’oportunitat de rebre a Menorca alguns dels artistes més reputats de l’escena jazzística internacional com Brad Meldhau, Avishai Cohen, Eli Digibri o Emmet Cohen, el Festival de Jazz de Menorca segueix viu, en aquesta ocasió amb el motiu de la presentació de la seva 26a edició, de la mà del quartet de la jove cantant i contrabaixista barcelonina Magalí Datzira.

Datzira, que va iniciar la seva carrera musical a la celebrada Sant Andreu Jazz Band sota la batuta i l’impuls del saxofonista i educador Joan Chamorro, ens va presentar el passat divendres 23 de febrer a l’entranyable sala del Casino 17 de Gener de Ciutadella «Des de la cuina», el seu primer disc en solitari: un repertori de temes originals, cançons fresques i molt personals, amb una barreja d’influències urbanes, llatines i postpoperes, executades impecablement per un quartet que, a més d’ella, comptava amb la presència de Bernat Tortajada a la guitarra i veus, el seu germà Iscle Datzira al piano i els saxos tenor i soprano, i Enric Fuster a la bateria. Amb gran complicitat i compenetració aquests quatre músics van oferir un concert de gairebé una hora i mitja en una sala que estava plena de gom a gom per un públic que, després de molts anys de molt bona feina, els organitzadors del festival han sabut fidelitzar. Cal agrair, per tant, a Jazz Obert-Associació d’Al·ligàtors la seva feina i dedicació incansables així com a les institucions que els donen suport, la Fundació Foment del Turisme de Menorca entre d’altres.

Un festival eclèctic, amb ofertes per tots els gustos, el Festival de Jazz de Menorca ens portarà enguany un reguitzell de propostes interessants i variades. L’artista senegalès Momi Maiga, un virtuós de la kora amb la seva proposta d’aires afro-flamencs, el swing i el glamur de la pianista i cantant australiana Sarah McKenzie acompanyada d’una base rítmica de luxe, l’inefable Marco Mezquida amb el seu nou projecte «Tornado», el saxofonista Albert Cirera i Kamarilla, el pianista Moisés P. Sánchez amb Cristina Mora o la flautista madrilenya Carmen Vela són només algunes d’elles.

A més a més, com ja ve sent costum, els amants del Lindy Hop podran ballar a ritme de swing amb les bandes Naomí & Her Handsome Devils i The Shirt Tail Stompers en el marc del Menorca Lindy Exchange 2024. També hi haurà activitats gratuïtes al Picnic Vegajazz, cercaviles, masterclass, jazz per a persones amb diversitat funcional -de la mà de la Ziveli Orkestar-, pel·lícules relacionades amb el jazz i activitats didàctiques pels més menuts.

Per acabar, voldria destacar dos projectes que em semblen molt especials pel que representen per a la comunitat musical menorquina i el seu futur musical, en els que estan implicats una bona part dels músics de jazz o afins de la nostra illa, alguns professionals i d’altres estudiants: la Big Band de Mercadal, dirigida per Josep Lluís Pons, i la Orchestra Menorca Latin Big Band, dirigida pel flautista italià Elvio Ghigliordini. En definitiva, una programació extensa, variada i compromesa a molts nivells, feta des de la passió i l’amor per la música i el jazz.