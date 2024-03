La Menorca Talaiòtica, entesa com «una odissea ciclòpia insular». Amb aquestes paraules referides a les antigues construccions amb grans pedres antigues, l’arqueòleg Joaquim Pons i el coordinador de l’expedient de Menorca Talaiòtica, Cipriano Marín, autors de «Menorca Talaiòtica, Patrimoni Mundial», defineixen aquesta mateixa obra que han elaborat de manera conjunta.

L’objectiu del llibre no és un altre que acostar el patrimoni arqueològic de Menorca a la població insular i els seus visitants.

Un 5% de superfície talaiòtica

La publicació recull tot el llegat prehistòric de l’Illa, obrint una finestra molt important al passat talaiòtic de Menorca. Si atenem al conjunt dels nou components seriats que integren la Llista del Patrimoni Mundial, ens trobem amb què aquests abasten fins a 3.527 hectàrees. És a dir, representa pràcticament el cinc per cent de tot el territori de l’Illa.

Portada del llibre.

El llibre també fa referència, entre altres, a la geologia de l’Illa, la qual ha condicionat un paisatge marcat també per l’empremta dels assentaments humans des de la prehistòria. Havent-hi una gran diferència morfològica entre el sud i el nord de Menorca, la part austral alberga la immensa majoria dels jaciments arqueològics pel seu terreny uniforme, lleugerament inclinat cap a la mar i tallat per nombrosos torrents que desemboquen a la mar.

Mirada al futur

Per tant, la Menorca Talaiòtica és considerada un bé cultural que requereix totes les mesures de protecció. El recent reconeixement per part de la Unesco la situa com un valor universal excepcional, la qual té una importància cultural i natural extraordinària que no tan sols repercuteix a Menorca, sinó que també transcendeix a la resta d’Espanya i del món.