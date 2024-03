El punt de vista que ofereix un mirall sobre la dona, les cicatrius de la seva pell o la intimitat que guarda el seu mateix cos són algunes de les marques inconfusibles que mostra l’exposició fotogràfica D-Dones, la qual va quedar inaugurada aquest dissabte a una de les sales reservades per a l’ocasió al Convent de Sant Diego d’Alaior en el marc de la setmana que obre el Dia de la Dona i que es commemora el pròxim divendres 8 de març.

Les fotògrafes Xisca Martí, Ana Capó i Conso Triay van mostrar al públic els resultats obtinguts després de tot un any de feina en el qual congenien tres estils diferents en un mateix fil conductor que acaba transmetent diverses sensacions, patiments i trets característics del gènere femení. En conseqüència, es tracten de fotografies que també xerren d’elles mateixes.

Visió conjunta i particular

Totes tres defineixen aquesta mostra d’una forma molt senzilla: «Tres dones fotografiant dones amb l’objectiu de donar a conèixer la puresa i sinuositat del cos femení». Cadascuna ha aportat el seu granet d’arena encarregant-se d’una part essencial de l’exposició. En el cas de Conso Triay, el mirall i l’objectiu de la seva càmera van deixar nues les mirades d’una mare, el goig d’envellir o l’etapa d’una joventut que no tornarà mai més.

D’aquesta manera, Conso Triay deixa la seva empremta amb més de 15 fotografies que aprofundeixen en la figura femenina, ja sigui a la intimitat de la casa, al carrer o fins i tot a la platja. Amb l’ajuda del mirall, també es fotografia a ella mateixa demostrant que «tots podem ser models», tal com resa el títol d’una de les imatges exposades. A més, Triay evita amb èxit el punt narcisista que de vegades pot amagar l’ús del mirall, a la vegada que ha aconseguit afonar en aquest objecte i trobar nous elements que poden resultar invisibles en la primera ullada i que van «més enllà d’allò que ofereix la simple vista», tal com explicava el batle d’Alaior, José Luis Benejam, a la presentació de la mostra.

Per una altra banda, Xisca Martí planteja amb valentia un recorregut a través d’aquelles cicatrius que marquen la vida de les dones des del seu naixement, començant per les anelletes, les quals és tradició posar als nadons just el mateix dia que neixen per diferenciar entre nens i nenes, encara que està perdent el seu pes. En el mateix moment de donar a llum a un nounat, també pot aparèixer la marca d’una cesària. Martí vol reflectir altres cicatrius que acostumen a quedar més amagades en forma de patologies ginecològiques com els miomes uterins o la menopausa, a més d’altres que tenen més visibilitat com les estries.

En cerca de la intimitat

En darrer lloc, Ana Capó deixa el seu segell d’autor amb un viatge a través d’una sèrie de fotografies molt expressives en què amb el seu cos i també el d’altres dones manifesta la intimitat intrínseca a la figura femenina. A més, trasllada al públic tot un procés de superació personal en el qual afloren i queden reflectits mitjançant la fotografia vàries emocions i estats anímics.

L’exposició estarà disponible al llarg de tota aquesta setmana amb motiu del Dia de la Dona i fins al pròxim diumenge 10 en horari vespertí de 17.30 a 20.30 hores.