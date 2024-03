Hem d’agrair als organitzadors de la 26a edició del Festival de Jazz de Menorca haver escollit de col·laborar amb el Teatre d’Es Born per presentar el concert de Momi Maiga el passat divendres 1 de març. El caliu, la proximitat, la fantàstica visibilitat i, sobretot, un so difícil de millorar, no van fer més que sumar a la màgia d’una nit d’aquelles en les que el que passa a l’escenari traspassa al pati de butaques i a les llotges i de sobte es converteix en una mena comunió en què calen poques paraules.

En Momi Maiga és un jove músic del Senegal que parla un castellà perfecte ja esquitxat de paraules en català, que és proper, alegre, carinyós i te sentit de l’humor. Tot això també ajuda. Fa cantar al públic com vol, el fa picar de mans jugant amb la kora i els seus ritmes i en acabar el concert deixa a l’audiència dempeus, satisfeta i entusiasmada d’haver-lo acompanyat en el que se sembla molt a un viatge per ritmes musicals, alguns d’ells més propers i altres de més llunyans. A aquestes alçades haureu ja intuït que el concert del divendres passat va ser tot un èxit. Acompanyant al Momi hi havia a l’escenari n’Aleix Tobias a la bateria i percussions, creant ambients i sonoritats com les onades d’«Ocean», un tema colpidor dedicat a totes les persones que creuen mars i oceans al nostre planeta cercant una vida millor i sovint perdent la que tenien... També en aquest tema vam poder sentir els batecs d’un cor enorme de les mans de Marçal Ayats al violoncel. Carlos Montfort al violí i al baix elèctric i en Momi a la kora i les veus completaven el quartet i van regalar-nos també un duo de djembés que va fer tremolar el teatre. El concert es va iniciar amb un solo de kora al que poc a poc es van sumar els altres tres músics; sons africans i reminiscències de músiques àrabs van omplir el teatre i en acabar un públic entusiasmat es mostrava disposat a comprometre’s amb la resta del viatge musical sense treva. El quartet va interpretar set temes molt generosos combinant ritmes més tranquils amb temes festius durant els que es podien sentir els peus del públic picant el terra del teatre. Ai, si no hi haguessin hagut cadires! Alguns dels temes comprenien melodies cantades per en Momi amb una veu clara i punyent i un so que feia pensar en més d’una ocasió en el reconegut cantant, baixista i compositor del Camerún Richard Bona. A la meitat del concert en Momi ens va explicar que la kora és un instrument fet de mitja carbassa gran buida i coberta de pell de vaca, amb un mànec fet de fusta d’arbres del Senegal i vint-i-dues cordes. Va aprofitar el bis, un vuitè tema de regal desprès d’un fantàstic diàleg entre la kora i la bateria del virtuós Aleix Tobias, per posar-se dret i acostar-se al públic durant un solo de kora perquè poguéssim apreciar la bellesa de l’instrument. El concert d’una hora i mitja es va fer ben curt. El públic, que omplia platea i llotges del teatre es va aixecar agraint amb uns aplaudiments calorosos i extensos una nit rodona. En sortir de la sala davant del teatre hi havia grups d’aficionats, públic variat i molts músics i músiques parlant del concert amb entusiasme i acostant-se a la taula on en Momi venia exemplars del seu primer disc mentre anunciava que ben aviat sortirà el segon que han estat enregistrant darrerament. Ens explica en Josep Marquès, gerent del Teatre d’Es Born, que els músics han compartit una setmana de tallers amb els alumnes de sisè de primària de totes les escoles de Ciutadella, i que el dijous 29 de febrer, desprès d’un assaig general un grup de 70 alumnes van presentar quatre temes acompanyats dels músics davant d’un públic entusiasmat. Acostar els infants la música que ve d’altres continents, que ens sona diferent, que ens enriqueix i ens obre horitzons és una iniciativa dels organitzadors de la 26a edició del Festival de Jazz de Menorca en col·laboració amb el Teatre d’Es Born que ens sembla necessària i encomiable. Un plus a un concert que ens va deixar embruixats.