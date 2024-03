Esta semana es un día especial para Asekas. El rapero menorquín está preparado para compartir el que hasta la fecha considera el trabajo más importante de su carrera. Un LP autoeditado de siete canciones que lleva por título «Illmathi» y en el que ha puesto su cuerpo y alma. La música es el motor que mueve a Mathias Hernández, aunque todavía no se puede ganar la vida con ella como quisiera. Sin embargo, reconoce estar «más lleno que nunca, es como que he encontrado mi sitio en la música».

Pocas horas antes del lanzamiento, explicaba este lunes desde Madrid, ciudad en la que reside desde hace dos años, que en esta ocasión «me siento diferente», y eso es porque puede decir «por primera vez» que está realmente «orgulloso» de su trabajo: «Ahora defiendo mi música a morir. Esto es algo que llevo mucho tiempo buscando y es como que se ha dado el momento de poder hacerlo».

Uruguayo de nacimiento pero residente en la Isla desde bien joven, fue aquí donde Asekas grabó su primer single cuando tan solo contaba con 12 años y desde entonces no ha parado de hacer música. Primero con el colectivo insular DLDH y después en solitario. Ahora, con 26 años, insiste en que «nunca estuve tan seguro de algo».

Desde el pasado mes de septiembre ha publicado cuatro singles, el último («Speed up») la semana pasada como adelanto del álbum que ahora ve la luz. Una hiperactividad que está a su modo de entender más que justificada. «Hay que trabajar todos los días, sin parar, porque si lo haces, la gente se olvida de ti».

Pese a su juventud, considera que «ya no estamos para perder el tiempo» en un mundo, el del rap, en el que «no para de salir gente y en el que los chavales ya vienen pegando fuerte con 20 años». Asekas conoce bien cómo funciona la industria y lo poco que tiene que ver ahora con cuando él empezaba. En lo que se refiere al éxito confiesa que «me atrevo a decir que hay un 35 por ciento de talento y el 65 por ciento restante está en el trabajo».

«Illmathi» es una buena ocasión par comprobar la evolución del artista menorquín en los últimos tiempos, una época en la que se ha acercado más a lo que globalmente se conoce como música urbana pero sin perder el rap como punto de referencia. Un cambio en el que ha tenido algo que ver su colaboración con el productor canario Govea La Firma. «La verdad es que mi música ha dado un salto hacia otro lado, pero sin dejar de ser yo. No me cierro a nada, lo que me apetece, lo hago» relata el cantante, quien nos habla de «una nueva musicalidad» y con algo más de «profundidad». El álbum, en cuya producción también ha colaboración Kas Rules, con el apoyo en estudio de J. Moods y D-Jong, incluye la participación de cuatro artistas: Cocco Lexa, La$$ Suga, Easy-S y Ericko.

El título del disco esconde un guiño a «Illmatic», el álbum con el que debutó hace 30 años el rapero norteamericano Nas. Artista a quien considera un referente aunque la musicalidad con la que trabaja ahora el menorquín es diferente. Sus referentes para este disco han sido otros: Drake, Lil baby y 50 Cent.

Aunque no se pueden adelantar las fechas, Asekas avanza que habrá, de momento, presentación del álbum en Madrid, Barcelona y Menorca. Por otra parte, está trabajando en la grabación de un nuevo EP con Saske, otro rapero menorquín con el que ha crecido: «Somos prácticamente como hermanos», asegura.