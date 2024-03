El Festival de Manga i Anime (FeMA) en català va obrir aquest dilluns la seva segona edició a Menorca amb un contacontes a la Biblioteca Pública de Maó. La narradora Raquel de Manuel Mur va ser l’encarregada de dirigir l’activitat que portava per títol «L’arbre i el vent: àlbums il·lustrats que ens arriben del Japó».

Tot i la celebració d’aquest primer acte, els aficionats menorquins a la cultura del manga i l’anime hauran d’esperar que arribi el cap de setmana: el plat fort del festival tindrà lloc a Ciutadella el dissabte 16. A la localitat de Ponent, la jornada començarà a partir de les 10 hores als cinemes Moix Negre amb una sèrie d’activitats molt diverses: pòdcasts, concerts, tallers d’il·lustració, col·loquis... Com a activitat final, a les 18.30 hores es projectarà de forma gratuïta i simultània, tant als Cinemes Moix Negre de Ciutadella com a la Sala Albert Camus de Sant Lluís, la pel·lícula «El meu veí Totoro», un clàssic de l’anime creat per Hayao Miyazaki, director d’Studio Ghibli, el qual està ubicat al Japó i és considerat com un dels millors estudis d’animació avui dia.

De fet, el gran mestre de l’animació japonesa va imposar-se recentment a la darrera edició dels Oscars en la categoria a millor pel·lícula d’animació amb «El chico y la garza». D’aquesta manera, el fundador d’Studio Ghibli aconseguia amb 83 anys el seu tercer premi Oscar.

Foment de la llengua

Igual que la primera edició celebrada l’any passat, l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) organitza el FeMA. El seu objectiu no és un altre que fomentar i impulsar l’ús de la llengua catalana entre els més joves a través d’un element dinamitzador com és la cultura del manga i l’anime, la qual guanya més adeptes any rere any.

A més, és l’ocasió perfecta per retre homenatge a Akira Toriyama, creador de la mítica sèrie Dragon Ball que va morir a principis d’aquest mes de març.