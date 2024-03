Dues bandes, tres corals, Clau de Sol, s’Estel i la Migjornera, i dos tenors, Toní Seguí i Toni Pons. Ho tenien pendent des de fa temps la Banda de Música de Ferreries i la Banda de Música des Mercadal fer un concert conjunt. Pasqua i la música religiosa han estat l’ocasió per pujar a l’escenari junts al voltant de dues grans obres, la cantata «La Última Cena», escrita pel compositor Pedro José Viso, i la banda sonora de la pel·lícula «Gladiator», també plena de solemnitat.

La composició per a banda simfónica, coral i solistes de «La Última Cena» la dirigeix en els assajos i concerts el director de la Banda de Música de Ferreries, Josep Colom. Uns 130 músics en total, més l’acompanyament de les corals mixtes i les aparicions de solistes s’afinen per a aquesta peça, que plasma l’amor i l’odi a través dels personatges de Jesus i Judes. Amb el dolor pels fets que vindran després d’aquest darrer sopar del passatge bíblic, manifestat en la Verge Maria i Maria Magdalena. 35 minuts d’interpretació emotiva de música i veus que ens mostra la força de les relacions humanes, dels sentiments d’amistat o els filials i amb un final d’esperança.

El director de la Banda de Música des Mercadal, Litus Arguimbau, per la seva part, agafa la batuta per portar-nos vuit temes arranjats de la banda sonora de la pel·lícula èpica, inspirada en l’imperi romà, «Gladiator». Amb cançons com «Now we are free», que compten amb veu en off, acompanyament coral i de solista, en aquest cas, Carol Díaz.

Assaig de les dues formacions musicals, veus mixtes i solistes. | Foto: CLAU DE SOL

L’agrupació des Mercadal va estrenar aquesta peça l’any 2015 en una interpretació al carrer, que no va gaudir de l’acústica que procuren espais com l’església de Santa Maria de Ferreries. Aquest és l’escenari triat, per la sonoritat i per donar cabuda a tot el volum de músics, instruments i cantaires, amb una capacitat per a 600 persones de públic, amb entrades que aniran a benefici de Creu Roja. El cartell tindrà uns 90 minuts de durada i inclou concert dos dies, el dissabte 23 de març, a les 17,30 h, i diumenge 24 a les 19 h.

Aquestes setmanes, les dues bandes i les corals, amb les seves directores, Montse Mercadal, Noemí Plovins i Ague Sales, amb molta implicació i il·lusió, pel repte que significa, ultimen els assajos a l’Auditori de Ferreries. Els directors i les seves agrupacions, mostren, per la seva banda, molt bona sintonia.

El valencià Pedro José Viso, compositor de la «Última Cena», que forma part d’una trilogia, iniciada amb «Mare Dolorosa» i «Camino del Calvario», tenia la intenció d’estar present en aquesta estrena menorquina de la seva peça. Però, finalment, no podrà viatjar. Ha promès, això sí, una quarta cantata, que té expectant al director de la Banda de Ferreries, Josep Colom, amb qui manté contacte professional.

Les entrades d’aquest Concert de Pasqua estan a la venda a partir d’aquest dilluns a Sa Llibreria de Ferreries a un preu de cinc euros.