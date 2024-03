Carolina López Moreno, Iván Ayón Rivas, Enkeleda Kamani, Davide Luciano i Carles Pachón són els solistes que els dies 7 i 9 de juny actuaran en «La Bohème», de Giacomo Puccini, al Teatre Principal de Maó, una representació organitzada per Amics de s’Òpera de Maó i que pertany a la 53a Temporada d’Òpera, segons es va informar en l’assemblea de socis de l’entitat celebrada aquesta setmana.

Es tracta d’una producció de la l’Òpera de Parma dirigida per Massimo Gasparon i amb Francesco Lanzillota a la batuta dirigint l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears i al Cor dels Amics de s’Òpera de Maó, preparat per Cristina Álvarez.

Aquesta òpera de Puccini ja estava programada per a la temporada 2020, però es va suspendre per la pandèmia de la covid-19 i enguany es recupera amb gran part de l’elenc previst per aquella ocasió, coincidint amb l’any Puccini.

El tenor Iván Ayón, en el paper de Rodolfo, és un dels ‘assos’ de la temporada, va visitar Menorca el 2021, en concert, torna a l’Illa després d’haver guanyat el premi «Operalia», uns dels més prestigiosos de la lírica a escala mundial.

La soprano Carolina López, que interpretarà a Mimi, ha tingut una carrera veritablement rellevant, participant en produccions arreu d’Europa, després de debutar a Espanya al Teatre Principal de Maó a «Il Trovatore» el 2022.

La també soprano Enkeleda Kamani donarà vida a Musseta i s’estrena en el coliseu maonès, el teatre d’òpera més antic d’Espanya, després d’haver-lo fet al Teatre alla Scala de Milà.

El baríton Davide Luciano, en el paper de Marcello, arribarà a l’Illa procedent del Metropolitan Opera House de Nova York.

Per la seva part, el baríton Carles Pachón interpretarà Schaunard i la seva trajectòria es caracteritza per tot un seguit de guardons aconseguits als darrers anys, com han estat el Neue Stimmen (2022), Tenor Viñas (2017), Alfredo Kraus (2018) i Francisco Araiza (2017).

Activitats

Amics de s’Òpera de Menorca no atura en la seva programació d’activitats. El 12 de maig hi haurà una conferència gratuïta de l’humanista i divulgador musical Ramon Gener al Teatre Principal, i el 7 de juny se celebrarà «Òpera al carrer», a ses Moreres, que permetrà ampliar la platea del teatre per donar accés gratuït a l’òpera als amants de la lírica.

També tindran lloc els programes «Òpera prima», amb conferències per als alumnes de diversos centres de l’Illa, i «Òpera gran», amb la difusió en streaming de l’òpera el 8 de juny als clubs de jubilats, geriàtrics i centres de dia de Sant Lluís, es Castell, Maó, Alaior, Es Mercadal, Ferreries i Ciutadella.