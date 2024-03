Un dels grans caps de cartell de l’àmbit nacional de la música, el grup català Buhos, oferirà el pròxim dissabte dia 30 de març, a partir de les 19.30 hores, un concert al Recinte Firal des Mercadal, que servirà per presentar la seva nova gira, amb noves cançons, pels escenaris més importants d’arreu de Catalunya, el País Valencià, la resta d’Espanya i Europa. La vetllada començarà amb l’actuació del grup català Porto Bello, seguirà amb els menorquins Pèl de Gall i acabarà amb DJ Kike Sastre.

Després de més de quinze anys de trajectòria en el panorama musical, Buhos presenta un bagatge amb més de 1.000 concerts, un públic fidel que els escolta allà on sonen i amb més de 250.000 seguidors a les xarxes socials, sent el grup català nombre 1 a TikTok. I si aquestes dades no fossin suficients, s’han d’afegir els centenars de milers d’oients mensuals a Spotify i els més de 45 milions de reproduccions a YouTube, que inclou un disc d’or per «Volcans», amb el resultat d’estar dins del TOP 3 d’oients mensuals de música en català a les plataformes de streaming.

Després d’una primera etapa fins al 2013, l’any següent va començar una segona etapa musical renovada i el llançament del disc «Natura salvatge», amb temes propis que marcarà l’estil de la nova etapa.

Pèl de Gall

Aquest concert del darrer dissabte de març també servirà perquè Pèl de Gall, que és el grup de música menorquí amb més escoltes a Spotify, comenci la seva gira a Menorca en què presentarà un nou directe i noves cançons en exclusiva per als assistents. A més, durant aquesta primavera que s’haurà acabat d’estrenar al concert des Mercadal, Pèl de Gall durà el seu nou espectacle al Cercam Fest de Mallorca, al festival Strenes de Girona i també dues actuacions al País Basc.

No obstant, abans de Buhos i Pèl de Gall, els assistents del concert podran gaudir amb la música de Porto Bello, un grup de música català d’estil pop-rock que va fer el seu primer concert el 2017.