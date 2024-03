El concert d’estiu de l’Orquestra de Cambra Illa de Menorca (OCIM), que des de 2019 dirigeix Francesc Prat, estarà dedicat a la música romàntica de Txaikovski i de Mendelssohn i es celebrarà els pròxims dies 4 i 5 de juliol en el marc del Festival de Música de Joventuts Musicals de Maó i Ciutadella.

L’OCIM interpretarà la «5a Simfonia» de Txaikovski i l’obertura «Les Hébrides» de Mendelssohn, amb l’objectiu de la formació que dirigeix Francesc Prat de continuar encetant grans títols de la literatura musical, per tal d’oferir el repertori que a vegades és difícil o impossible de tenir a l’Illa. A més, l’orquestra interpretarà el dia 18 de juliol un concert del «Rèquiem» de Gabriel Fauré juntament amb la Coral Cármina de Barcelona, dirigida per Daniel Mestre, com a col·laboració amb la Fundació Lithica.

Prat assegura que en els darrers cinc anys han interpretat una sèrie de repertoris que els ha reportat un creixement artístic amb una major exigència tècnica i musical. «Ha estat avançar de manera progressiva en el repertori, en les diferents èpoques de la història musical, en la dificultat i els reptes. Fa dos anys vam oferir la 5a Simfonia de Beethoven, una obra que exigeix molt, però abans vam fer uns passos previs per interpretar-la. O l’any passat, que va ser la 9a Simfonia».

Afirma que per a una orquestra de cambra és normal el repertori del segle XVIII, però des de l’OCIM feia molt de temps que es volia donar la passa cap al repertori romàntic del segle XIX, que requereix més músics i un altre tipus de musculatura i de formació. «Aquests darrers anys havent fet tant Beethoven ens hem anat preparant per açò. Fer la «5a Simfonia» de Txaikovski i l’obertura «Les Hébrides» de Mendelssohn és perquè volem fer aquest salt cap al repertori romàntic», assenyala.

Concerts de tardor

L’OCIM fa l’aposta en aquesta nova temporada per un tercer simfònic que explora l’humor i la crítica social en la música de compositors com Mozart, Pergolesi i Haydn amb uns concerts que tindran lloc els dies 15 i 16 de novembre a Maó i Ciutadella. Prat apunta que «el tercer simfònic ens permet posar encara més obres d’aquestes i que la gent de l’Illa les pugui escoltar en directe», a més de subratllar la importància de treballar en la renovació de la mateixa orquestra de cambra, per la qual cosa amb el nou programa educatiu que impulsa l’OCIM, «intentam que la gent jove que estudia quart, cinquè i sisè de Grau Professional i que d’aquí a uns anys farà el Grau Superior, que vengui a tocar amb nosaltres, donar-los l’espai perquè venguin a l’orquestra. Tenim un passat de vint-i-cinc anys, un present que és la nova temporada i el deure de preparar el futur», conclou.