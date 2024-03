La llibreria Sa Catòlica, de Maó, acull aquest dijous, a les 19 hores, la presentació del llibre «13. Relatos inquietantes misteriosos y sorprendentes», que inclou el relat «Remake» de l’escriptor menorquí Armand Escandell.

Es tracta d’una compilació de tretze relats relacionats amb el nombre 13. Les històries estan inspirades en aquests mons terrorífics, paranormals, fora del comú o inexplicables. En aquesta obra hi trobem tretze veus narratives diferents, però amb la mateixa voluntat de sorprendre el lector amb històries impactants. Els ressons d’escriptors com Edgar Allan Poe, H. P. Lovecraft o Franz Kafka són presents en aquests relats, sigui per la por que desperten o per la sorpresa que generen.

Com el títol indica, el relat d’Armand Escandell és un remake d’un conegut relat de l’escriptor Franz Kafka. La transformació d’un personatge en coleòpter, reescrita en clau d’humor tragicòmic. Alcibíades Forquilla també es desperta un matí amb una closca quitinosa i tres parells de peludes gambes que no aturen de ballar.

Detonant creatiu

L’obra sorgeix del controvertit nombre 13 com a detonant creatiu de la reflexió inspiradora per construir unes narracions amb el segell d’identitat propi de cada un dels tretze autors que participen en el llibre.