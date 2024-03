Des que Isa González, membre en el seu moment de la Junta Directiva de l’Orfeó Maonès, llancés la proposta d’organitzar el Premi de Teatre Breu, aquest concurs s’ha anat consolidant amb molta força en l’àmbit teatral menorquí.

El passat dissabte es va donar a conèixer el veredicte del jurat amb relació a les obres presentades en aquesta cinquena edició. Format per Conxa Juanola, Maria Villalonga i Diana Font, el jurat va designar «El rèquiem de Beckett», escrit per Lluís Illescas, com el guió guanyador. D’aquesta manera, «Un crit de resistència», de Lluís Seguí, va ser la primera finalista, mentre que «Entrevista a la presó», de Josep Pons Fraga, editor d’aquest diari, va tancar el pòdium com a segon finalista.

Moment de l’escenificació d’un dels guions guanyadors de l’edició anterior.

Representacions

A més, les obres presentades per Peixos i Peixeres i David Portella van quedar en quart i cinquè lloc, respectivament. El segon guió presentat per Lluís Seguí també va rebre una menció d’honor juntament amb els darrers esmentats en ser el sisè classificat. Però l’acte de lliurament de premis no era la part central de la cita. El vespre també es va aprofitar per dur a terme les representacions d’una selecció de les obres guanyadores de la quarta edició celebrada el 2023.

Lluís Illescas, en el moment de rebre el guardó.

«Helena vs Penélope», de Lluís Mangado, la qual es va imposar l’any passat va passar del paper a l’escenari juntament amb el segon guió finalista, «Sin Aliento», de Lluís Seguí. Al mateix temps, també van ser representades «El día que me quieras», quarta classificada i escrita pel guanyador d’enguany, Lluís Illescas, i «Res del que em diguis podrà fer-me mal», sisena classificada i elaborada per Jordi Odrí.