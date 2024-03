El Ateneu de Maó ha convocado el XLIV Salón de Primavera de Pintura y Fotografía Artística ‘Guillermo de Olives Pons’, cuya obra ganadora será distinguida con la Medalla de Oro, dotada económicamente con 5.000 euros que aporta la familia De Olives Olivares, mientras que la Mención Honorífica se retribuirá con 2.000 euros a cargo de la entidad organizadora.

El jurado del XLIV Salón de Primavera de Pintura y Fotografía Artística ‘Guillermo de Olives Pons’ estará presidido por la presidenta del Ateneu de Maó y compuesto por un representante de la propia entidad, un miembro de la familia De Olives Olivares y cuatro personalidades de reconocido prestigio en el campo de las artes plásticas y de la cultura: el galerista Adolfo Cayón, las coleccionistas Isabel Laurent y Cristina Castañer y el gestor cultural Javier Vicente.

Los autores podrán presentar una sola obra cada uno, de dimensiones comprendidas entre 61x50 cm y 162x130 cm, sin firmar y sin enmarcar. El plazo para presentar las obras es del 29 de abril hasta el 20 de mayo. Por su parte, el jurado realizará una selección de las obras presentadas que figurarán en una exposición que tendrá lugar en la Sala de Cultura de Sant Antoni, de Maó, cuya inauguración tendrá lugar el día 31 de mayo, a las 20 horas, y podrá visitarse hasta el día 20 de junio.

Trayectoria

La presidenta del Ateneu de Maó, Margarita Orfila, señaló que desde 1911 la entidad convoca un premio de pintura, con algunos años que no ha podido llevarse a cabo, como por ejemplo sucedió a causa de la pandemia de la covid-19, que a partir de 1962 se denominó Salón de Primavera, una cita anual que en 1990 pasó a celebrarse cada dos años. Además, destacó la importante colaboración económica de la familia De Olives Olivares para llevar a cabo este certamen.

Orfila subrayó el hecho de haberse conseguido que personalidades del arte a nivel nacional hayan formado parte del jurado del concurso, «como ha sido tener unos años a la crítica de arte y comisaria de exposiciones María del Corral, que este año no puede asistir por problemas de salud, así como a Adolfo Cayón, Isabel Laurent, Cristina Castañer y Javier Vicente», señaló.

Josep Bagur aseguró que su experiencia como encargado y asesor de este concurso artístico ha sido gratificante, ya que no queda limitado solo a conceder un primer y segundo premios, sino que también supone un reconocimiento para los seleccionados, según aseguró, «para su currículum al ser un concurso de cierto prestigio, incluido en el ámbito nacional, hace dos convocatorias ganó una artista que presentó la obra desde Rentería, no se queda solo en Menorca sino que hemos intentado ampliarlo por el resto de España e incluso fuera; por otra parte, el público puede ver la exposición y en algunos casos han vendido la obra, además de hacerles otros encargos». Asimismo, apuntó que era de agradecer que artistas que se han presentado y no han ganado, siguen presentándose al certamen.

Por su parte, Dolores Olivares, condesa de Casillas de Velasco, defendió la implicación de la familia en el concurso que lleva el nombre de su difunto marido, Guillermo de Olives Pons, «como la memoria es tan frágil para todos y mi marido hace ya 22 años que no está entre nosotros, de esta manera cada dos años con el Salón de Primavera se recuerda que existió y que fue un gran hombre», subrayó.