Una compilació de tretze relats escrits per tretze autors que s’inspiren en el món d’allò paranormal i terrorífic. Amb aquests ingredients, el títol del llibre que recull tots aquests escrits no podia tenir un altre nom que no fos «13». Un d’aquests relats està inspirat en la figura de l’escriptor bohemi Franz Kafka, del qual és un gran fan el menorquí Armand Escandell, autor de «Remake» una de les historietes que conformen el llibre.

L’escriptor des Castell és honest amb el nom del relat perquè, literalment, va refer-la al castellà una vegada l’havia començat a escriure en català. I és que el projecte va veure la llum gràcies a un curs de formació sobre la literatura i el món editorial que va realitzar l’any passat. Vuit dels tretze autors del llibre, entre ells, Armand Escandell, a la presentació que va tenir lloc a Madrid fa unes setmanes. «Teníem un grup de WhatsApp i un membre va proposar fer un recull de relats de misteri», comenta Armand sobre l’origen de la idea. Per una altra banda, el títol «13» va sorgir immediatament: «Érem tretze persones al grup», explica d’una manera molt senzilla, fent menció també a la superstició que envolta al nombre. A partir d’aquí, també va sorgir el nombre tretze com a punt d’unió entre tots els relats. Kafkià convençut En el cas d’Armand, el des Castell va pensar en una història inspirada en «La Metamorfosi» de Franz Kafka, ja que es podria ajustar bé al que requeria el relat. «Només queda la idea de la transformació del protagonista en un escarabat, però a partir d’aquí desenvolup un relat totalment diferent en clau d’humor negre i una mica tragicòmic sobre un personatge que creu haver tingut sort amb aquesta transformació», apunta Escandell, deixant clar així que la narració porta el seu segell i només és un homenatge a un dels autors preferits. I·lustració del llibre realitzada per Escandell amb la tècnica de monotípia. D’aquesta forma, també segueix un poc el fil característic dels relats il·lògics i turbulents de Kafka. «En aquest sentit sí que podríem dir que és kafkià perquè es mou en l’absurd, va una mica relacionat amb les contradiccions d’aquest món laberíntic», afirma el seu autor. «13. Relatos inquietantes misteriosos y sorprendentes» va ser presentada el passat dijous 21 a la llibreria Sa Catòlica de Maó pel mateix Escandell. A més de Kafka, també hi ha ressons d’altres escriptors com Edgar Allan Poe o H. P. Lovecraft.