La companyia madrilenya Onbeat presenta aquest dissabte, a les 17 hores, en el Teatre de Ciutadella «El musical de los 80 y 90», que és publicitada com a la comèdia musical original més divertida de l’any. Entre els sis artistes que donen vida als personatges hi ha Samantha Sánchez, una actriu ferrerienca de vint-i-nou anys que des de finals de 2022 forma part de la companyia, amb la qual ha interpretat aquest musical mig centenar de vegades arreu d’Espanya.

La companyia Onbeat va estrenar «El musical de los 80 y 90» fa sis anys i des de llavores no ha aturat de representar-la de forma exitosa en les diferents ciutats i poblacions d’arreu d’Espanya. El seu argument és el següent: la inauguració d’un bar és l’excusa perfecta per organitzar el retrobament dels amics de l’institut que van acabar els seus estudis fa 25 anys, començant junts al 90. La Movida del Bacalao és la seu on es reuneixen per recordar una època que va marcar la vida dels seus protagonistes, al ritme de la millor música d’aquella joventut, on no hi havia xarxes socials. La realitat demostra que la vida d’aquests antics amics ha canviat molt respecte del que esperaven uns més que els altres; però ells en el fons continuen sent els mateixos.

Participació

El desembre de 2022, Samantha Sánchez, amb residència a Madrid, va formar part de la companyia Onbeat i s’ha fet un lloc en l’elenc que interpreta «El musical de los 80 y 90», una comèdia amb guió i direcció d’Antonio Martín Regueira i coreografia de Fátima Padial, que ha aconseguit enganxar el públic d’arreu d’Espanya.

Aquesta companyia madrilenya té diversos elencs amb què interpreten alhora una mateixa comèdia en diferents llocs, «quan vaig saber que es faria a Ciutadella els vaig demanar poder-hi participar, hi aniran a veure-la els meus pares, les meves amigues, els meus profes d’escola», comenta il·lusionada.

L’actriu ferrerienca interpreta el paper de na Sofía, «que és una dona amb bastant de caràcter, que està ajuntada amb un dels homes del grup, en Quique», assegura. Aquest grup d’amics, tres dones i tres homes, es retroben i recorden la seva joventut, «mentre recorden anècdotes de quan eren més joves i anaven junts a escola ho van intercalant amb cançons relacionades amb les seves vivències i que són molt conegudes d’aquells anys, en total fem unes 40 cançons súper conegudes, el públic s’ho passa súper bé perquè tothom coneix aquestes cançons, que es ballaven abans en les discoteques, com ‘La Puerta de Alcalá’, ‘Duro de pelar’, ‘Yo no te pido la luna’, i algunes d’Alejandro Sanz i Pimpinela, entre altres», assegura.

Quan era una filleta petita, Sánchez anava a classes de teatre al Cercle Artístic de Ciutadella. Els darrers anys ha participat en petits papers de tele, «he tingut l’honor de fer feina amb Alejandro Amenábar en la sèrie ‘La fortuna’, i fa poquet he sortit a ‘Amar es para siempre’ i a ‘El inmortal’ que és una sèrie de Movistar», subratlla orgullosa.