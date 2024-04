La multipremiada companyia de teatre basca Marie de Jongh representarà aquest diumenge, a les 18.30 hores, al Teatre des Born, de Ciutadella, l’obra «Míster Bo», un espectacle gestual i de màscara sense text per a tots els públics a partir de quatre anys.

L’espectacle «Míster Bo» forma part de la programació per al públic familiar del Teatre des Born, que té el seu títol original en euskera «Jauna Bo», i tracta sobre l’educació amb valors, el poder, la soledat i l’amistat, en una enginyosa representació marcada pel bon humor i amb un univers poètic i elegant que connecta amb l’espectador al llarg de l’actuació artística.

L’argument de l’espectacle gira entorn de tres servents que duen tota la seva vida a les ordres de Míster Bo i que, a vegades, s’imaginen com podria ser el món si ells fossin els amos, si tinguessin el comandament de les seves pròpies mans i com seria no dependre de ningú.

No és la primera vegada que la prestigiosa companyia teatral Marie de Jongh, que el 2018 va ser distingida amb el Premi Nacional d’Arts Escèniques, visita el teatre des Born, donat que fa tres anys va posar en escena amb gran èxit el seu espectacle «Amour».

Altres funcions

L’espectacle «Míster Bo» està inclòs en l’abonament infantil que inclouen altres funcions com són «Estación Paraíso» i «Nuye», que es representaran els dies 3 i 5 de maig, a les 18.30 hores, respectivament.

La companyia de circ Eia escenificarà el divendres dia 3 «Nuye», una proposta circense i coreògrafa per a sis acròbates que recull l’anar i el venir entre un mateix i els altres, en una constant recerca per completar la pròpia personalitat, transmetent els conceptes d’equilibri, confiança, dualitat, separació i conflictes, entre altres. «Nuye» va rebre el Premi Zirkolika 2022 en la categoria Millor espectacle de circ de sala.

La companyia La Maquiné posarà en escena el diumenge dia 5 «Estación Paraíso», una història d’amor d’una velleta que desafia amb valentia, humor i tendresa els límits de la seva memòria per reunir-se amb l’amor de la seva vida. Estación Paraíso» ha rebut el Premi Lorca 2023 al Millor espectacle per a la Infància i familiar; el Premi del públic a la 25a Feria de Teatro de Castilla y León 2022 com a Millor espectacle infantil i familiar i el Premi Feten 2023 a la Millor interpretació femenina.