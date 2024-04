«De bat a bat» és el nou projecte musical de la cantant Maria Àngels Gornés, concretament un disc-homenatge a Joan F. López Casasnovas, que inclou dotze poemes del professor i poeta traspassat el 2022, onze d’ells totalment inèdits. El nou disc, que ha estat produït i enregistrat pel músic, cantant i compositor Guiem Soldevilla, sortirà al mercat el pròxim dia 23 de maig amb el segell de Blau. «Amb aquest disc, sobretot vull trobar la veu d’en Joan F. López, amb la selecció de poemes inèdits he intentat que fos una representació seva com a poeta el màxim d’encertada», assegura la cantant ciutadellenca.

L’origen del nou projecte musical de Maria Àngels Gornés es remunta a 2022, quan la cantant es va posar en contacte amb López Casasnovas perquè al seu anterior disc, «Les ales obertes» volia incloure un poema seu inèdit. L’enviament d’un bon replec de poemes inèdits i la mort al cap de poc temps del poeta va ser l’espira del nou projecte. «En Joan em va passar dues tongades de poemes preciosos, de tota mena de temàtiques i clar, mesquí, se’ns mor el juliol 2022, i vaig quedar amb tot aquell material, crec que no havia passat ni un mes, encara feia una calorada. Em va passar pel cap fer un disc per a ell, em va venir aquesta iniciativa amb una energia que jo mateixa em vaig al·lucinar i tot», recorda Gornés.

La cantautora es va posar a fer feina tot d’una, perquè els treballs poètics no quedessin en l’oblit, donat que no es tractava de musicar només un poema, com ja havia fet anteriorment en nombroses ocasions, sinó que aquesta vegada la feina també era seleccionar una sèrie de poemes dels quals havia rebut. En aquest sentit, Gornés afirma que «vaig decidir fer-ho perquè tenia el material seu, aquests grans poemes totalment inèdits, jo no ho puc deixar aquí dins un calaix i m’hi vaig posar, tot l’estiu vaig musicar, m’hi vaig passar hores i hores fent la tria, cercant els que fossin una representació seva el màxim d’encertada. Tenia un ventall de temàtiques, de poemes, que m’hi perdia un poc, vaig aconseguir fer una tria que crec que té sentit. El criteri de la tria és que fos la veu d’en Joan, triar uns de més personals, uns d’estima cap a la nostra illa... Sobretot volia trobar la seva veu, el màxim, perquè per jo era impossible amb 12 cançons trobar tot el que ell pensava i sentia, però és una mostra bastant aproximada».

Arranjaments

Gornés ha comptat amb la col·laboració del músic Guiem Soldevila, en concret en la producció i enregistrament, que es va fer entre l’estiu i la tardor de l’any passat. «Jo mai he frissat per fer un disc, l’enregistrament va acabar, no gaire envant de la tardor. Guillem Soldevila, el meu fill, ha fet una feina fantàstica per aquest disc, és molt compartit. Ha fet la feina musical, ell em va fer els arranjaments i els acompanyaments musicals, llevat de dues cançons que l’acompanyament ha estat amb Pau Cardona. Llavors va venir fer les mescles i la masterització», assenyala. Els tres poemes que formen part del disc-homenatge i que Gornés ha desvetllat la seva identitat són «Pont d’en Gil», l’únic que no és estrictament inèdit donat que està publicat en el poemari «De sol a sol» i, per altra banda, «Oració perquè torni dom Quixot» i «La casa», que sortiran abans com a senzills.

«La setmana que ve ja el passarem a la discogràfica Blau, perquè ja estarà totalment llest i sortirà el dia de lluna plena del mes de maig, el dia 23, perquè a jo m’agrada molt la lluna», subratlla la cantant.