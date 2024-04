L’inefable Marco Mezquida, el pianista que ho pot fer tot, va arrasar dissabte amb el seu particular cap de fibló al teatre des Born de Ciutadella, un teatre ple fins a la bandera de seguidors incondicionals que van venir fins i tot de Maó i també de Catalunya, segons el mateix Marco ens va anunciar, per gaudir de la presentació del darrer espectacle d’aquest pianista virtuós.

A més d’en Mezquida, el trio el formaven el contrabaixista experimental de Hokkaido (Japó) Masa Kamaguchi, nascut al 1966 i resident des del 2006 a Barcelona, i el gironí Ramon Prats. En Masa va estudiar a la prestigiosa escola Berklee de Boston i va ser acompanyant de coneguts músics de l’escena jazzística d’Estats Units durant els anys que va viure a Nova York.

El bateria Ramón Prats, de Banyoles, la tercera peça d’aquest trio va demostrar ser el complement ideal per aquest projecte.

Tornado es el nom de l’espectacle i presumim que també del primer tema, un tema que va durar quaranta-cinc minuts de ritmes frenètics, que in crescendo va anar passant per totes les tonalitats i estils. Quaranta-cinq minuts que el públic va agrair aplaudint amb un entusiasme i una entrega sense reserves.

Marco Mezquida, aspirant a pregoner de les Festes de Sant Joan a Ciutadella com va deixar ben clar en el seu discurs inicial, es un pianista amb una tècnica desbordant i així ho va demostrar tant en aquest primer Tornado com en els cinc temes que el van succeir, un d’ells dedicat amb gran carinyo a la iaia Maria d’Aragó. Marco Mezquida ho va tocar tot. Va saber encabir fins i tot el blues sense deixar del tot aquest Tornado frenètic. Vam sentir també harmonies de gospel i de New Orleans, seqüències minimalistes i textures impressionistes.

En Marco no només va tocar el piano si no que el va tocar com va voler i per tot arreu. També va tocar unes campanetes que penjaven del suport de la tapa del piano i, a més de tocar i percudir les cordes directament amb les mans deixava caure sobre l’arpa el que semblava una caixa xinesa fent tronar el seu instrument.

Amb aquest ja en són cinc els concerts que enguany ens presenta Jazz Obert en el marc de la 26ena edició del ja entranyable i imprescindible Festival de Jazz de Menorca. El proper concert tindrà lloc el divendres 19 d’abril al teatre del Casino 17 de Gener on Albert Cirera i Kamarilla ens presentaran Aquell cosa.