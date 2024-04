Pedro Sánchez Tuomala no sabe responder, ni siquiera de forma aproximada, a la pregunta sobre la cantidad de vinilos que integran su colección. Son muchos, como se encargan de recordarle «cada mudanza que hago», reconoce, y aunque consumen música en todos los formatos, el del LP ocupa un lugar especial.Es por ello que tener un disco de ese tipo, «con mi foto y mi nombre en la portada, me hace especial ilusión, es muy guay», dice. Estamos hablando de «No em veus brillar de nou?», su primer álbum en solitario dentro de una prolífica carrera.

Y es que el músico, que se subió por primera vez a un escenario con 14 años, es una de las figuras con más presencia en el panorama musical insular. Ha pasado por formaciones como Malas artes, Powertrip, Dalt s’Era, The Trikinis o The Other Side, entre otras. Proyectos con los que también ha grabado discos, pero tenía pendiente embarcarse en una aventura más personal.

Así fue como se presentó el pasado verano con su proyecto más reciente, Tuomala. Bajo ese nombre editó «XL», un EP con cinco canciones.La antesala del álbum que desde hace una semana ya se puede escuchar en streaming (los vinilos están de camino). Una colección de ocho canciones que siguen la estela estilística de los temas anteriores y que beben de la podríamos decir son su principales influencias: el rock de autor de estrellas como Dylan, Tom Petty o Neil Young o bandas de country alternativo del estilo de Wilco o Jayhawks.

Sin embargo, en «No em veus brillar de nou?» se deja entrever también algún toque experimental, principalmente en las canción que abre el álbum, «Es vent»; y en la que lo cierra «Tornant». La primera ronda los doce minutos y la segunda los 9. Duraciones poco habituales en los tiempos que corren para letras que muestran a un Tuomala en cierto modo desconocido hasta la fecha, con un toque más poético se podría decir. Sin embargo, sigue habiendo espacio para ese compositor de corte más irónico, como se puede comprobar en el primer single, que lleva por título «Fins sa polla stic», que ha lanzado con un videoclip dirigido por Albert Mir.

Un proyecto en solitario para el que se ha rodeado de jóvenes músicos menorquines, como Àngel Gelabert a los teclados, el guitarrista Joan Dabén y Quim Rifà en la batería. Cabe destacar también la colaboración de Clara Gorrias, que presta su voz al dueto «Estrany». El álbum se grabó en los estudios Mocca Records de Barcelona y se mezcló en Menorca bajo la supervisión de Tony Olmedo en los estudios Es Molí.

«No em veus brillar de nou?» es un trabajo autoeditado financiado a través de una campaña de micromecenazgo. Una aventura musical que está preparada para dar el salto a los escenarios. El estreno en directo del álbum será el 26 de este mes en la Sala Multifuncional des Mercadal, cita en la que también sonará la banda Fil de Ferro. Ya en mayo, el día 18 Tuomala estará en la tienda de discos de Palma Purple and Haze Vynil & Fuzz y más adelante actuará en Barcelona.