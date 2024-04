La temporada de P-Tardeo (conciertos antes de que caiga la noche) llega a su fin el próximo 11 de mayo (20 horas) en la sala Jazzbah de Ciutadella y lo hará con un invitado de excepción, el periodista Jordi Évole al frente de la banda que fundó hace unos años con un grupo de amigos.

Lo que en principio parecía una especie de broma ha ido cogiendo peso con el paso del tiempo. La banda ha pasado ya por escenarios como los de los festivales Bilbao BBK Live, Sonorama o Acústica Figueres o salas tan míticas como la Apolo de Barcelona. La visita a Menorca está enmarcada dentro un año en el que el Jazzbah está preparando una programación especial para celebrar sus 25 años de trayectoria.

Cuentan que Jordi Évole le preguntó un buen día a su amigo Pau Donés que cómo era eso de tener un grupo y subirse al escenario a cantarle al público. Y Pau le contestó que «lo mismo que contesta alguien al ser padre por primera vez: que era algo inexplicable, y que había que vivirlo y sentirlo para entenderlo».

Así que Évole, impulsado por su curiosidad innata, decidió que lo quería averiguar. Llamó a sus amigos Jesús, Jacob, Óscar, Javi y Juan Carlos y les propuso formar un grupo. De ahí surgieron Los niños Jesús, cuyo repertorio revisa en clave festiva clásicos de ayer, hoy y siempre, festivaleros y muy conocidos en las fiestas mayores y verbenas.

El repertorio es variado, pero suele ser habitual encontrarse en sus actuaciones con éxitos de Los Ronaldos, La Cabra Mecánica, C. Tangana, Estopa, Manu Chao, Albert Pla, Sabina, Platero y Tú, Extremoduro y, por supuesto, Jarabe de Palo. Su popularidad ha ido creciendo hasta tal punto que no son pocos los artistas que han querido subirse al escenario con Los niños Jesús para compartir espectáculo, como Amaral, Lori Meyers, Kiko Veneno, Albert Pla, La La Love You, Lichis o Elefantes.