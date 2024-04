El dúo integrado por Gemma More y Paolo Scarpa, Wanderlust Menorca, viene puliendo su sonido y estilo desde que en 2017 se juntaron con un proyecto musical que arrancó con un repertorio de versiones. Siete años después, y tras unas cuantas originales aventuras artísticas (los ‘Secret Concerts’, el ‘Sputnik Project’ o la ‘Van Vermut’, entre otros), continúan con una carrera de fondo, y a buen ritmo, que les llevará este sábado (20 horas) hasta la Sala Albert Camus para presentar el lanzamiento de su segundo álbum con temas propios, «Latido». Será un concierto especial, con banda al completo y un buen número de artistas invitados para la ocasión.

Cuando echa la vista atrás, More reconoce que el paso del tiempo les ha servido para tener «un enfoque más claro de nuestra carrera» gracias a «la seguridad que da la experiencia» y las ganas de «seguir aprendiendo».Una visión que suscribe Scarpa, quien apunta que si en su anterior disco, «Un sofá en las nubes», apostaron por un sonido más experimental, en el nuevo álbum «hemos tenido más certeza y seguridad de lo queríamos».

«Latido» es, defienden Wanderlust, «un trabajo más clásico», grabado con la idea de que ese sonido, «ajeno a las modas», pueda «mantenerse en el tiempo». «La intención es que esta música puede seguir sonando decentemente dentro de diez años», apunta Scarpa. Ellos mismos han acuñado un término para el estilo que mejor que les define, el de Boho Pop, «creamos canciones con alma bohemia y mediterráneo».

A juicio del guitarrista, la clave de todo pasa por «no buscar hacia fuera, sino hacia adentro, a nuestras necesidades».Sobre la etiqueta que se han puesto, añade More que «la búsqueda siempre es la misma, por un lado la autenticidad y por otro intentar disfrutar de las pequeñas cosas del día a día, que al final son las que nos llenan».

Wanderlust Menorca vive de la música, pero todavía no de la propia: «Aún tenemos que hacer conciertos de versiones. Es el objetivo que perseguimos, aunque ahora lo que nos importa, por encima de todo, es seguir creando».

Y fruto de ese anhelo surgen discos como «Latido», que lanzan este sábado de una forma poco convencional. Primero apuestan por el formato físico, pero no en el tradicional. El álbum no se editará en un CD pero sí se distribuirá en un pendrive de madera en el que se incluyen todas las canciones, los videoclips y un código QR que da acceso a un documento de presentación y las letras de las canciones. Un modelo «más sostenible», al tratarse de un dispositivo reutilizable, que se adelanta al lanzamiento en streaming (que será en mayo) «para crear una complicidad con los fans», avanza More.

El hecho de haber ganado el año pasado un Premi Enderrock supone un pequeño trampolín para seguir proyectando la imagen de Wanderlust, que próximamente lanzará colaboraciones con el grupo mallorquín Terra iSal y la joven banda local Xafogor. Por otra parte, continúan con su aventura de llevar su música fuera del Archipiélago: el próximo día 26 presentarán en una sala de Madrid las canciones de su nuevo disco.