El 1906, l’any següent de la mort del botànic i algòleg maonès Joan Josep Rodríguez Femenías a la ciutat francesa de Toulouse, l’Ateneu de Maó va rebre la donació d’una importantíssima col·lecció d’unes 3.000 mostres d’algues per part de la família del naturalista que durant anys va recopilar i classificar.

La donació d’altres materials i manuscrits de Rodríguez Femenías a l’entitat maonesa presidida per Margarita Orfila ha continuat als darreres anys gràcies a la voluntat d’Estrella Sintas Ponte, neta i hereva del naturalista, destacant, entre altres, una sofisticada lupa i un projector de diapositives les quals eren projectades mitjançant la llum d’una flama de gas, dos instruments que l’investigador va utilitzar per fer rels seus estudis en els àmbits de la botànica, l’algologia i la zoologia.

Fons digital

L’Ateneu de Maó ha tingut cura al llarg dels darrers cent devuit anys de conservar tot el material rebut del llegat de Rodríguez Femenías, amb l’inici el 2023 de la digitalització del referit fons per posar-lo a l’abast dels estudiosos i investigadors. Una altra labor és la divulgació d’aquest llegat, com el calendari per al 2024 que inclou algunes de les algues més espectaculars de les 3.000 mostres de la col·lecció.