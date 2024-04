La cantant menorquina Anna Ferrer oferirà el pròxim dia 23 de juliol un concert a Alacant, en el marc de la 29a edició del festival La mar de músiques. Illes de la Mediterrània, que se celebrarà del 19 al 27 de juliol.

Aquest esdeveniment musical comptarà amb quaranta-dos concerts d’artistes procedents de 17 països, amb la presència estrelles internacionals de l’anomenada de Carla Bruni, Marisa Monte, Julieta Venegas, La Plaça, Xoel López, Michel Camilo amb Tomatito, Eliades Ochoa i Christina Rosenvinge.

Anna Ferrer, amb un repertori musical que des de la seva creativitat beu del folklore menorquí, no serà l’única representant de Balears en aquest festival d’Alacant, donat que la mallorquina Júlia Colom també interpretarà el seu propi repertori amb un estil musical semblant a la de la menorquina.

La Mar de Músiques és un dels festivals espanyols on la música feta per dones sempre hi té més presència. En aquesta edició, dels 42 concerts, 20 són protagonitzats per elles.

Trajectòria

En el primer disc en solitari d’Anna Ferrer, anomenat «Tel·luria» (2018), la cantant maonesa va retre homenatge al folklore de Menorca i, en el segon, «Krönia» (2020), va expandir aquest univers explorant sonoritats electròniques. Amb el tercer treball, «Parenòstic» (2022), va revolucionar les dues línies musicals anteriors harmonitzant la lírica contemporània, la raça popular i noves sonoritats. Ferrer va assegurar que «la saviesa popular sempre m’ha guanyat amb el poder per tractar de manera terrenal les coses transcendents. I així ho mostra el parenòstic, que observant s’aprèn a viure amb els ritmes de la natura».