El compositor menorquí Pere Pelegrí Ripoll va rebre el passat novembre l’encàrrec d’una peça per al 160 aniversari de l’orquestra simfònica Wilde Gungl, una de les més antigues d’Alemanya. Per fer-se una idea, aquesta agrupació musical, fundada l’any 1864 a Múnic, va ser on el destacat compositor Richard Strauss va estrenar les seves primeres obres. Fill d’una família de grans intèrprets, el seu propi pare, Franz Strauss, en va ser director.

Després d’un mes intens de feina, Pere Pelegrí, nascut a Maó fa 30 anys i establert as Mercadal, on hi té el seu estudi, presentarà la creació «Geburtstagspolka», o polca d’aniversari, tocada per a aquesta orquestra, sota la batuta de Jesús Ortega, en el concert de celebració, dia 12 de maig. Ho farà en un programa de prestigi amb altres interpretacions, entre les quals destaca la del net de Strauss, Johann Strauss, que en farà l’obertura. I que fa palès la relació de l’agrupació amb el prestigiós compositor d’òperes, poemes simfònics i lieder característics del romanticisme alemany.

A un dels assajos de la peça que ha creat Pelegrí (esquerra), al costat del Jesús Ortega, director de l’orquestra alemanya.

Pel que fa a la trajectòria de Pelegrí, després d’una extensa educació superior en composició musical, destaca a Aragó i a Los Angeles, on es fa formar com a compositor per a audiovisuals, treballant en orquestració per a estudis com 20th Century Fox, Warner Brothers o Sony Entertainment, i en pel·lícules com «Frozen II». Com orquestrador en l’àmbit nacional, va ser guanyador per la seva orquestració d’«Alicia en el musical de las maravillas» del premi Mejor Musical Familiar. Aquí, a l’Illa, treballa al costat de La Trup, amb la sonada «Barba Rossa». I són rellevants les seves composicions per als audiovisuals de la productora Empàtic. També cal citar de la seva trajectòria la direcció de la sarsuela «Foc i Fum» (2012) o la «Three Penny’s Opera» per a l’Orfeó de Maó (2017).

Tot i el seu periple arreu, confessa que de Menorca mai se n’havia anat del tot. Des de Mercadal, viatjarà dia 12 de maig a Múnic, per assistir al concert matinal que estrena la seva peça, interpretada per aquesta veterana Wilde Gungl.