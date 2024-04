Des del passat dimecres 17, l’exposició fotogràfica ‘365 dies a Sant Joan Gran’ del fotoclub Revel’art està disponible a la Sala d’Audiències del Claustre del Carme.

Dins de la mateixa sala, els visitants poden trobar dos espais diferenciats. Per una banda, hi ha un conjunt de plafons amb fotografies que retraten la vida i la feina al lloc de Sant Joan Gran de Ciutadella durant un any sencer. Per l’altra, hi ha un segon espai que permet contemplar una mostra d’eines i objectes antics relacionats amb el camp de Menorca.

Aquesta exposició compta amb el suport financer per part del Consell i ja ha estat presentada als municipis des Castell i Alaior als mesos de gener i febrer, respectivament. D’aquesta manera, el fotoclub Revel’art compleix amb la seva aturada anual de rigor a la localitat de Llevant. El públic podrà acudir a la mostra del Claustre fins al pròxim 11 de maig.