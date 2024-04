L’espai de promoció i creació d’art Casa Sa Petitona, al centre de Ciutadella, ha decidit immortalitzar al consagrat fotògraf menorquí Antoni Vidal Miquel, nascut as Castell fa 90 anys, i a la seva reconeguda obra, on destaquen el retrat, els oficis artesans, l’arquitectura o els paisatges. I on l’Illa té un pes destacat.

Un homenatge que ve de la mà de Sylvia Gutiérrez, responsable de Casa Sa Petitona, oberta fa cosa d’un any al carrer Murada d’Artrutx, i que dona suport a projectes i artistes, especialment, als menorquins o als establerts a Menorca. Com l’artista plàstic Thomas Jarry, francès que viu a Ciutadella des de fa quatre anys, a qui ella li va encarregar el mural de Toni Vidal a l’espai exterior d’aquesta tenda. En realitat, un mercat i culte a l’art, on hi ha espai per a la venda, exposició i tallers.

Sylvia Gutiérrez, responsable de Casa Sa Petitona amb l’autor.

Sylvia Gutiérrez també ho és d’artista. Nascuda a Costa Rica, destaca com a fotògrafa i fotoperiodista, professió exercida a Barcelona i on va conèixer l’obra del menorquí Toni Vidal, qui amb la senzillesa i l’actitud vital que li és característica ha deixat també retrats de la cultura catalana, com Salvador Dalí, Joan Miró o Antoni Tàpies. Una creació que l’ha fet mereixedor de la Creu de Sant Jordi de la Generalitat (2019). I una fidelitat artística a Menorca que va derivar el 2008 amb la Taula d’Or del Premi Maria Lluïsa Serra, del Consell.

Fascinada pel treball de Vidal, Sylvia Gutiérrez, el novembre de 2022, a la presentació del seu llibre «Fent Memòria», a l’Ateneu de Maó, va tenir ocasió de saludar-lo personalment. Ja l’admirava, però li va afegir després adjectius com calidesa, sentit de l’humor o el mèrit de conservar el mateix esperit vital.

Un home despert de mirada curiosa. Així l’ha captat al seu mural Thomas Jarry, fent una espècie de caricatura del personatge, càmera en mà, sempre disposat a retractar, i amb una seqüència de fotografies i carrets al seu voltant. Jarry va indagar en la trajectòria de Toni Vidal arran de la proposta de Gutiérrez. El resultat és una versió artística de l’autor, a partir del seu estil contemporani i abstracte, que recorda la pintura al carrer. Amb predomini del color groc, Toni Vidal acapara el protagonisme al mural amb un gran mostatxo i mirant fidelment el seu objectiu.

Ara, en aquest espai exterior de Casa Sa Petitona, la paret amb el mural serveix de foto collage per als visitants i assidus de l’espai. Un lloc on l’art i els seus missatges fan pensar. Art per quedar-s’hi una bona estona, per envoltar-s’hi.

El mural, creat la setmana passada.

Així, els curiosos de l’obra de Thomas Jarry, per exemple, trobaran aquí les seves làmines, juntament amb la d’altres artistes que també hi tenen el seu raconet. I juntament amb pintura, hi trobam creacions artístiques en general (il·lustracions, llibres, ceràmiques, bijuteria) ben seleccionades i amb el nexe en comú de procedència vegana i lliure de plàstic. Són valors implícits aquí, en la tasca de donar suport a projectes culturals, el respecte al medi ambient i la difusió de missatges positius i inclusius de Menorca i del món en general. No entendria, segurament, aquesta costa-riquenya una altra manera d’habitar aquesta Illa, a la qual vol deixar una empremta petitona de respecte pel seu entorn, l’art i els artistes.

Ho diu el nom del local, que empra ‘casa’ com a sinònim d’un lloc que ens és amable, un lloc per recollir-s’hi; l’article salat i el diminutiu de petita propi del menorquí. I on les coses petites, petitones, són molt importants, emfatitza Gutiérrez.

El mural a Antoni Vidal es va acabar la setmana passada. Ara falta que l’homenatjat vengui un dia a conèixer l’obra que amb afecte i admiració l’immortalitza.