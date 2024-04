Un centenar d’obres d’art, entre pintures, dibuixos, gravats, fotografies i escultures cedides per CaixaBank, es van posar ahir a subhasta en una iniciativa de la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca a Can Albertí 1740 Boutique Hotel, a Maó, amb la finalitat de recaptar fons per a la compra d’un vehicle per al transport de persones amb discapacitat usuàries del Centre Polivalent Carlos Mir.

A l’acte inaugural de la primera exposició-subhasta benèfica de la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca van intervenir la directora de Can Alberti, Sonia Pons, que va agrair la possibilitat de poder exposar les obres fins demà i també organitzar el concert solidari que se celebrarà el pròxim mes de maig; la directora administrativa de la Fundació, Mònica Planella, que va destacar la importància de la comunitat en la millora de la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional i, a més, el valor de la responsabilitat social corporativa. L’exposició està formada per pintures, dibuixos, escultures i altres. Per la seva part, la directora territorial de CaixaBank, Mari Cruz Rivera, va subratllar el compromís de l’entitat bancària a contribuir activament amb la inclusió, l’educació i el benestar social en les comunitats on operen, mentre que la consellera de Benestar Social i vicepresidenta segona de la Fundació, Carmen Reynés, va agrair la col·laboració de les parts implicades per organitzar aquesta activitat en què -segons va assenyalar- les obres van més enllà de l’art, són símbols de solidaritat, pinzellades d’humanitat que ofereixen oportunitats per a les persones més necessitades. Obres L’exposició-subhasta de Can Albertí està formada per un centenar d’obres artístiques, en què destaquen 43 pintures de diferents estils i formats, 23 dibuixos, 20 gravats, sis fotografies, tres arts decoratives, tres escultures, un mapa i un collar. Equip responsable i usuaris del Centre Polivalent Carlos Mir. El Centre Polivalent Carlos Mir atén prop de 60 persones, d’entre 18 i 65 anys, amb diferents diagnòstics de discapacitat intel·lectual, física, sensorial i pluridiscapacitat. Com participar en la subhasta que es tanca dissabte a les 13 hores L’exposició es pot visitar fins demà: avui de 9 a 13 h i de 16 a 20 h i demà de 9 a 13 h. Els interessats poden pujar per a una obra per un import superior al mínim i als imports que ja s’hagin brindat per aquesta obra, emplenant el document «proposta de donatiu», indicant l’import, el de l’obra i les dades de contacte. També es pot oferir un import igual superior al de l’adjudicació directa emplenant el citat document amb la mateixa informació. Els preus oscil·len entre 10 i 1.000 euros.