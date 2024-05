La Sala Multifuncional de Es Mercadal disfrutó el pasado fin de semana de su particular Nit de Rock. Una cita que sirvió para que el menorquín Tuomala presentara en directo por primera vez las canciones de su primer disco en solitario, que lleva por título «No em veus brillar de nou?», y en la que también sonaron unos clásicos de la escena menorquina, los ‘Fil de Ferro’.

Esre músico, que se subió por primera vez a un escenario con 14 años, es una de las figuras con más presencia en el panorama musical insular. Ha pasado por formaciones como Malas artes, Powertrip, Dalt s’Era, The Trikinis o The Other Side, entre otras. Proyectos con los que también ha grabado discos, pero tenía pendiente embarcarse en una aventura más personal.

En el disco «No em veus brillar de nou?» se deja entrever también algún toque experimental. Un proyecto en solitario para el que se ha rodeado de jóvenes músicos menorquines, como Àngel Gelabert a los teclados, el guitarrista Joan Dabén y Quim Rifà en la batería. Cabe destacar también la colaboración de Clara Gorrias, que presta su voz al dueto «Estrany».

El álbum se grabó en los estudios Mocca Records de Barcelona y se mezcló en Menorca bajo la supervisión de Tony Olmedo en los estudios Es Molí.