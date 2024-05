A partir de les 20 hores d’aquest dimarts, la sala d’actes de la Biblioteca Pública de Ciutadella viurà la presentació del llibre «El català, on va?», una obra del Col·lectiu Vallcorba amb quaranta-sis textos que reflexionen sobre la salut de la llengua catalana, i els canvis que s’estan produint en l’estructura de la llengua i en el seu ús social a causa, entre altres factors, de la interferència del castellà.

Organitzada de manera conjunta per Acció Cultural de Menorca i Plataforma per la Llengua, la presentació comptarà amb la presència d’un dels autors, el filòleg mallorquí Jaume Corbera. A més, el també professor emèrit de la UIB de Filologia Catalana, especialitzat en dialectologia, lexicologia, lexicografia i història de la llengua, compartirà un col·loqui amb Miquel Àngel Maria, coordinador general de Més per Menorca fins al passat mes de febrer.

La xerrada té la intenció de despertar l’interès del públic per la recessió en l’ús social de la llengua catalana que es dona en diferents sectors i àmbits.