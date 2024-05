Desde su más tierna infancia en Alemania, Sabine Kern siempre tuvo una especial «admiración» por la música barroca. Empezó de niña con un cuarteto de flauta y estudió también piano, y ya por entonces comenzó a sentir una gran pasión por la figura de Bach. «Esa música fue una revelación para mí, me llevó a otra dimensión», rememora. Una herencia que se trajo a Menorca, donde reside desde los años 90, y que tuvo que ver mucho en el nacimiento de un proyecto como el Quadrivium Vocal Ensemble.

Trabajando como profesora de música se encontró con dos alumnos de la escuela de Es Mercadal y otros tantos de Alaior que tenían «los timbres perfectos» para las melodías de Bach. Así nació la visión de un proyecto que comenzó a forjarse en 2013 y que se estrenó en directo en febrero del año siguiente. Una formación que arrancó interpretando el «Oratori de Nada» de Bach con Joana Melià (soprano), Irune Inchaustegui, (mezzosoprano), Toni Pons (tenor) y Dani Sintes (bajo-barítono) y el acompañamiento de Laura Triay al piano.

La formación se reunirá este fin de semana con algunos antiguos integrantes y también contará con colaboraciones especiales en el recital de Es Mercadal.

Lo que comenzó como algo puntual se convirtió en un proyecto estable, que este año cumple su décimo aniversario, alrededor del cual se ha formado «una gran familia», reconoce Kern.

Quadrivium ha ido dando forma a su trayectoria a través de sus recitales, entre los que cabe destacar su participación en el Festival d'Orgue d'Estiu en Es Mercadal, los conciertos en la iglesia de Santa Maria de Maó o la interpretación del «Stabat Mater» en el Davallament solo por citar algunos de sus logros, entre los que cabe mencionar de forma especial su actuación en el catedral de Southwark, en Londres, en 2018. Siempre con un repertorio que bebe del Barroco, el Renacimiento, el Clasicismo y el Romanticismo.

Tras el paso de Joana Melià y la posterior incorporación de Camila Tudurí, Cati Pascual tomó el relevo como soprano en una formación que ahora completan, bajo la dirección de Kern, Inchaustegui, Pons y Sintes acompañados al piano por Ulyana Popovych. «He aprendido, he descubierto y he sido muy feliz en los ensayos, entre bastidores y ante el público», reconoce Inchaustegui con motivo del aniversario, «doy las gracias a todos y cada uno por componer juntos una historia tan bonita».

El próximo capítulo en la historia de Quadrivium Vocal Ensemble se escribirá el próximo fin de semana con dos conciertos muy especiales. El sábado actuarán en la iglesia de Sant Francesc de Ciutadella (20.15 horas) y al día siguiente en la iglesia de Es Mercadal (19.30 horas). Recitales que llevan por título «Flors Musicales» y en las que sonarán esas melodías «que nos han tocado el corazón», avanza Kern. Por supuesto que habrá obras de Bach, pero también de Händel, Chilcott o Zipoli, entre otros compositores.