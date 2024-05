Diumenge es va fer amb molt d’èxit de participació, un centenar de persones, una excursió guiada fins a l’antic poble de Sant Joan del Horts, des del centre des Mercadal i pel camí de l’Enzell, i per iniciativa de l’Associació Cas Vesins de Ferreries.

L’activitat donava continuïtat a les xerrades fetes per l’investigador Joan Lluís Torres Faner, autor del treball premiat per l’Ajuntament des Mercadal l’any 1994 sobre Sant Joan dels Horts, amb un nucli de població actiu a partir del segle XVII, vinculat a l’activitat agrícola, per les bones terres per a cultiu.

La visita es va centrar en l’antiga església que està restaurada, ubicada al lloc de Carbonell. I per extensió, es va parlar de com era el poble que s’hi concentrava i l’entorn, amb uns 250 habitants.

Va decaure, explica l’historiador, a partir dels anys 1850-60. I el 1900 ja estava pràcticament abandonat. L’església continuava sencera en aquest moment, però ja depenent de la Parròquia des Mercadal. Quan arriba la guerra civil, l’any 1936, va quedar sense ús, fins que als anys setanta va caure la seva volta i quedà totalment en runes. L’any 2000 va deixar de pertànyer a l’Església i va tornar a mans de la propietat del lloc de Carbonell, i amb una venda posterior es va fer una important reforma.