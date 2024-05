Un espectacle d’il·lusionisme i tres concerts de música de diferents estils ompliran la sisena edició de l’Splendid Festival que, organitzat pel Teatre Principal de Maó, es celebraran del 10 de juliol al 22 d’agost. El coliseu maonès oferirà la màgia de Jorge Blass i els concerts de Zenet, de Paquito D’Rivera Trio i Ángela Cervantes, i de Martirio i Chano Domínguez Trio.

L’il·lusionista Jorge Blass inaugurarà l’Splendid Festival el 10 de juliol en la seva primera actuació a Menorca amb l’espectacle «La magia de Jorge Blass», en què el públic serà el protagonista en un espectacle amb màgia interactiva gràcies a les tecnologies del segle XXI. Jorge Blass i el seu espectacle han recorregut de forma exitosa els escenaris teatrals i televisius d’arreu del món.

L’artista malagueny Antonio Mellado, més conegut com a Zenet, també recalarà per primera vegada a l’Illa. Serà el 18 de juliol en un concert en el qual oferirà els grans èxits de la seva carrera musical, com «Soñar contigo», o «Estela», entre altres. Bolero, la música brasilera o el jazz de Nova York són els gèneres del seu repertori. Zenet és una de les veus més reconegudes del panorama musical espanyol, amb un estil molt personal.

Una altra estrena a l’Illa serà l’actuació el 8 d’agost del saxofonista i clarinetista cubà Paquito D’Rivera, de 74 anys, premiat amb 14 Grammy. El músic, arranjador i compositor de jazz estarà acompanyat del pianista cubà Pepe Rivero, del vibràfon colombià Sebastián Valverde i de la cantant eivissenca Ángela Cervantes, en un concert que fusionarà els estils i les cultures musicals de cadascun dels quatre artistes amb una base entre la música afrocubana i els estàndards de latin jazz modern, generant una aliança entre el jazz i el bolero.

La cloenda del Festival el 22 d’agost anirà a càrrec de Martirio i Chano Domínguez Trio, format per Chano Domínguez al piano, Horacio Fumero al contrabaix i David Xirgu a la bateria. Després de celebrar el 25è aniversari de l’edició de «Coplas de Madrugà», presenten al Principal i de manera renovada, el que va ser el primer disc de la història a combinar la copla i el jazz. Es tracta d’una nova lectura musical més propera al jazz, amb l’objectiu d’atorgar a aquest gènere històries inigualables de la lírica, la poesia i la dramatúrgia espanyoles, joies d’excel·lents autors nacionals, segons assenyala l’organització.