La peça «Geburtstagspolka», o polca d’aniversari, del compositor menorquí Pere Pelegrí Ripoll, va rebre el passat diumenge forts aplaudiments del públic del teatre i sala d’òpera Prinze Regent de Múnic. Va ser estrenada pels músics de l’orquestra simfònica Wilde Gungl en el recital de celebració del seu 160 aniversari.

Pere Pelegrí va rebre l’encàrrec de la peça fa uns mesos i es va posar a crear-la des des Mercadal, on té l’estudi i la residència. Una composició de caràcter clàssic, però que incorpora estils festius. I pensada exclusivament per a aquest concert d’aniversari de, ni més ni menys, que l’orquestra que va veure néixer el compositor Richard Strauss, i una de les més antigues d’Alemanya.

Diumenge, en el moment d’estrenar-la, entre un programa de prestigi en el recital de celebració, Pelegrí estava assegut silenciosament a la fila 11. Des de la seva butaca va seguir com el presentaven i donaven pas la interpretació de la peça. D’aquesta manera, va poder palpar l’ambient i com la gent s’anava emocionant per moments a mesura que avançava, amb canvis de ritmes i harmonies. I especialment, quan va arribar el gir musical inspirat en la dansa dels tonedors de cervesa d’aquesta regió bàvara.

En acabar la interpretació, d’una durada de sis minuts, va ser el director de la Wilde Gungl, Jesús Ortega, qui el va descobrir públicament entre els assistents, i el va fer posar de peus al compositor menorquí. En aquest moment, ja, per rebre càlids aplaudiments. Tan llargs, que Pere Pelegrí va haver de pujar a l’escenari, on va rebre les ovacions. Un moment únic, reconeix, que no podrà oblidar mai.