El Teatre Principal de Maó acoge mañana, a las 19.30 horas, el segundo concierto solidario organizado por Can Alberti 1740 Boutique Hotel, que contará con la participación del violoncelista y director de orquesta Pejman Memarzadeh, la soprano Claire de Monteil, el tenor Diego Godoy, el pianista y director vocal Thomas Tacquet y el violoncelista Alejandro Gómez Pareja. Este evento musical, a beneficio de la Fundació per a Discapitats de Menorca/Carlos Mir, cuenta con el patrocinio de la Fundació Foment del Turisme de Menorca y otras entidades privadas y, además, con el apoyo del Ateneu de Maó y la Fundació la Caixa.

El violonchelista y director de orquesta Pejman Memarzadeh tiene 51 años y es el director de la Orquesta de la Alianza y de la Orquesta Generación Mozart. A los tres años empezó a estudiar en la Academia de Música de Teherán, en Irán, y seis meses antes del inicio de la Revolución Islámica de 1979 viajó hasta Europa, donde se estableció en París.

¿Cómo transcurrieron sus primeros años en Francia?

—En mis años de estudiante en París, durante el día estudiaba y por la tarde me dedicaba completamente a la música.

Usted es violonchelista, ¿por qué se decidió por este instrumento?

—Porque el violonchelo es un instrumento muy expresivo, suele decirse que es el instrumento de la voz humana.

Qué prefiere, ¿tocar el violonchelo o dirigir una orquesta?

—Son dos maneras de vivir la música que las disfruto mucho de forma igual, tanto cuando toco el violonchelo como cuando estoy dirigiendo una orquesta. Cuando me pongo en el puesto de director de orquesta es una gran responsabilidad, ya que tengo que asegurarme que los instrumentistas interpreten correctamente las piezas. Y cuando actúo como violonchelista, debo concentrarme para expresar lo que dicen las partituras.

¿Cómo será el concierto de mañana?

—Juntamente con el pianista Thomas Tacquet hemos seleccionado unas arias de ópera, son de las más importantes del mundo de la música y a la vez de las más difíciles de interpretar, de Verdi, Puccini, Bizet y otras muchas sorpresas. No obstante, al poder contar con las voces de la soprano francesa Claire de Monteil y el tenor franco-chileno Diego Godoy, ambas de alta calidad, podemos afrontar con garantías la interpretación de la piezas que hemos seleccionado.

¿Por qué precisamente ellos dos?

—Son dos grandes jóvenes cantantes y los dos ya han demostrado, a pesar de su juventud, que ya tienen una carrera musical magnífica, pero todavía están en los inicios y pueden aportar mucho más al mundo de la música. De hecho, Claire de Monteil estuvo cuatro años en Estados Unidos y ha cantado varias veces este año en la Scala de Milán, mientras que Diego Godoy ha actuado en varias ciudades de Europa.

¿Cómo los ha conocido?

—Como director de orquesta tengo a mi alcance talentos muy importantes de Europa. Es cierto que la Orquesta de la Alianza que dirijo está en París, pero tengo contactos con solistas de otros países.

¿Qué repertorios interpreta con las dos orquestas que habitualmente dirige?

—Con la Orquesta Generación Mozart son repertorios del siglo XVIII y con la Orquesta de la Alianza se trata de un repertorio con piezas más románticas.

Por cierto, ¿cuál es su compositor preferido?

—Como director de orquesta hago la comparación con un buen chef de cocina. No se trata tanto de un ingrediente o de un plato, sino de un conjunto de ingredientes que juntos hacen un buen plato. Por tanto, se trata de poder tocar piezas de los más grandes, de los mejores. No obstante, podría citar a Brahms, Bach, Beethoven y Mozart, pero no quisiera que al nombrar solo estos cuatro se oculte toda la riqueza de los demás grandes compositores, porque la belleza está en la diversidad. Cada compositor nos enriquece de una manera diferente y nos aporta respuestas a muchas cuestiones que tenemos.

Violonchelista, director de orquesta, ¿ha compuesto alguna obra musical?

—No, me gusta construir proyectos musicales más que componer música, como las dos orquestas que dirijo. Por ejemplo, la Orquesta de la Alianza la formé hace una treintena de años y la Generación Mozart es más reciente, hace cinco.

¿Por qué los amantes de la música y el público en general tienen que acudir mañana al concierto en el Teatre Principal de Maó?

—Hay dos muy buenas razones para ir mañana al concierto. Una, si quieres experimentar una emoción nunca sentida y deleitarte con dos grandes voces, talentosas y escuchar las más grandes arias de ópera. Y otra, ayudar con este concierto solidario a la Fundació de Discapacitat de Menorca y Centre de Dia Carlos Mir, gracias a Can Alberti que ayuda a expandir la música y lo hace por una causa solidaria.