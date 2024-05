Ciutadella, Alaior i Maó celebren aquest dissabte el Dia Internacional dels Museus, amb l’organització de diferents activitats per als adults i els fillets i la jornada de portes obertes als museus amb la seva visita de forma gratuïta.

El Museu de Can Saura, a Ciutadella, va organitzar aquest dijous capvespre una xerrada sobre les troballes que es van fer davall l’Ajuntament arran de les obres del Reial Alcàsser. Per a dissabte , hi haurà un taller sobre mosaics vegetals en què els protagonistes seran els fillets d’entre 8 i 12 anys, que es celebrarà a Can Saura.

Alaior organitza una jornada de portes obertes a LÔAC i al Convent de Sant Diego. En el primer cas, els visitants podran gaudir de la col·lecció de prestigi que disposa LÔAC amb obres de reconeguts noms de l’art contemporani, com és el cas de Joan Miró, Marina Abramovic, Miquel Barceló, Antoni Tàpies,Antonio Saura, Jaume Plensa o Francis Bacon. En el segon cas, es podran veure l’etnologia i el calçat a Menorca, el centre de cultura gastronòmica i les dues exposicions temporals que estaran presents a l’espai: la mostra pictòrica «Pinceladas», d’Úrsula Mascaró, i l’exposició fotogràfica «Black Venus», de Gianna Carrano.

I a Maó, el Museu de Menorca inaugura a les 12 hores un nou espai d’exposició dedicat a la declaració de Menorca Talaiòtica com a Patrimoni Mundial amb la iniciativa de l’Agència Menorca Talaiòtica i el mateix Museu de Menorca, en què s’aprofundeix «en els valors excepcionals pels quals la Unesco el passat 2023 va atorgar aquest reconeixement a Menorca», assegura l’equip del Museu.

Més visitants

La directora del Museu de Menorca, Carolina Desel, constata el significatiu increment de les visites a la instal·lació museística de la ciutat, i als museus en general, des de la pandèmia de la covid-19, donat que durant els mesos en què no es va poder viatjar «molts museus van començar a fer accions per agafar més públic local, amb l’augmentat important del nombre de visitants, i al cap de dos anys de la pandèmia quasi tots els museus vam superar els visitants d’abans de la pandèmia, una constant que segueix», assegura.

Desel també subratlla que en els darrers dos anys es nota al Museu de Menorca una major afluència de visitants francesos, havent superat els visitants britànics. Per exemple, el passat mes d’abril el museu va enregistrar quasi 5.000 visites, de les quals un poc més del 80 per cent van ser francesos, «el que obliga a fer guies en francès, a més els visitants gasten més doblers en la botiga, s’interessen més pel producte, és un canvi al qual ens estem adaptant i del que estem contentes», assegura.