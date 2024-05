Des que el 1974 la ballarina alemanya Ute Dahl va obrir una escola de dansa a Maó, han passat cinc dècades d’intensa activitat artística, tant d’aprenentatge com de representacions en diferents espais teatrals, així com de nombroses col·laboracions amb entitats culturals i també benèfiques per ajudar a diferents causes solidàries.

Cinquanta anys ben mereixen celebrar-se i, per tant, l’Escola de Dansa Ute Dahl representarà els pròxims dies 29 i 30 de juny una «Nit de dansa», en què unes 140 alumnes de l’escola i persones convidades escenificaran al coliseu un espectacle artístic, amb la direcció d’Ute Dalh i la seva filla Janine, que recollirà precisament les cinc dècades d’història d’aquesta emblemàtica escola de dansa. La ballarina Ute Dahl venia de vacacions a Menorca fins que el 1974 va decidir establir-se a l’Illa, juntament amb la seva filla Janine que tenia 8 anys. Aquest any Ute Dahl va decidir obrir una escola de dansa en el primer pis d’una casa al carrer de ses Moreres, a Maó. Es tractava d’una disciplina artística que en aquells temps no tenia molts de seguidors i que, a poc a poc i amb moltes hores de feina, va aconseguir captar l’atenció i l’interès de moltes famílies que van inscriure principalment les seves filles i fills a les classes de dansa. L’escola va començar amb dues o tres alumnes i amb el temps es va anar incrementant, fins que el 3 de febrer de 1976 es va poder organitzar la primera representació artística que va tenir lloc al Teatre Principal. L’afició per la dansa es va anar incrementant a poc a poc fins que l’escola de ses Moreres va quedar petita i als voltants de 1983 es va traslladar a l’actual seu al carrer de Gràcia, un edifici més gran amb més sales i espai per poder impartir classes i per habilitar vestidors, que ha permès el seu funcionament i l’organització d’espectacles artístics. Una de les característiques de l’Escola de Dansa Ute Dahl durant aquests cinquanta anys de trajectòria ha estat la seva disponibilitat a col·laborar amb altres entitats i associacions, com els Amics de s’Òpera, el Cor Illa de Menorca i l’Orfeó Maonès, entre altres, i de forma especial Asinpros, una entitat amb la qual col·laboren regularment des de 1976. A part del professorat que imparteix les classes al llarg del curs, l’escola de dansa també organitza cursos intensius. Actualment, a les classes s’imparteix dansa clàssica, dansa contemporània, funky, hip hop i també teatre musical, una especialitat que ha anat guanyant terreny des que fa setze anys Janine Dahl es va involucrar en la gestió de l’escola creada per la seva mare, que avui té alumnes des dels quatre anys fins als vuitanta.