Després de ser inscrita en la Llista de Patrimoni Mundial de la Unesco el mes de setembre de l’any passat, la Menorca Talaiòtica per fi compta també amb el seu espai propi al Museu de Menorca, el lloc que reuneix. I no hi havia millor moment per inaugurar-lo que ahir dissabte en la celebració del Dia Internacional dels Museus.

Aquesta nova sala pretén funcionar com a vincle amb els 1.586 jaciments arqueològics que podem trobar a l’Illa, entre els quals s’hi troben 393 talaiots, donant d’aquesta manera «una primera visió» que recordi la importància de la Menorca Talaiòtica. Així ho han explicat l’arqueòleg i conseller de Medi Ambient, Simón Gornés; la directora general de Cultura del Govern, Ricarda Vicens; la directora general del Museu de Menorca, Carolina Desel; i l’arqueòleg i director de l’Agència Menorca Talaiòtica, Antoni Ferrer, durant la presentació duta a terme al Claustre del Museu. Els racons de la sala Tot i que aquest espai és d’unes dimensions reduïdes, la veritat és que compta amb una gran quantitat de racons plens de detalls que ajuden a «enaltir els valors» de la riquesa arqueològica de Menorca. Un vídeo introductori dona la benvinguda als visitants per a continuació presentar els reptes de futur als quals ha de fer front la Menorca Talaiòtica, els quals impliquen la seva gestió, el paper de l’Agència Menorca Talaiòtica, la garantia de la continuïtat dels projectes d’investigació i conservació, i una essencial participació ciutadana. Un gran mapa de Menorca corona la sala indicant tots aquells llocs on descobrir els jaciments que formen part de la Llista de Patrimoni Mundial. És difícil no trobar-se amb un d’ells, ja que un 32 per cent de la superfície de l’Illa és patrimoni mundial. Continuant amb aquest reguitzell de xifres, cal recordar que Menorca, la qual arriba amb prou feines als 700 quilòmetres quadrats, compta amb més de dos jaciments prehistòrics per quilòmetre quadrat. D’aquesta forma, parlam de la major densitat de jaciments prehistòrics documentats a una illa en tot el món. Una petita selecció de figures de bronze i altres objectes que conformen la col·lecció de més de 150.000 peces de la cultura talaiòtica que formen part del Museu també ajuden a comprendre la dimensió que té aquest patrimoni. Devora d’aquesta petita taula d’exposició, els infants es poden submergir en la cultura talaiòtica fent ús d’unes disfresses pròpies de l’època i fotografiar-se amb les imatges que omplen les parets de la cambra. Tots aquells detalls cerquen donar a entendre als visitants els valors que reuneix el patrimoni de la Menorca Talaiòtica, basada en l’autenticitat i la singularitat de la seva arquitectura i objectes, a més de la integració dels jaciments en el context del territori en el qual es troba i en la formació de la identitat menorquina. La titularitat privada de la major part dels jaciments crea un debat a l’inauguració Una vegada acabada la presentació de la nova sala de la Menorca Talaiòtica, dues visitants van expressar als representants polítics els seus dubtes entorn de la protecció dels jaciments arqueològics en terrenys privats, tema d’actualitat aquests dies per la posta a la venda de Binissafullet Nou —encara que duu en venda des del 2010—. Tant Antoni Ferrer com Simón Gornés van dissipar els dubtes d’ambdues recordant que la gran majoria de jaciments —el 85%— són privats, però al mateix temps gaudeixen dels més alts nivells de protecció possibles.