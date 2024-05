El Quartet de l’Orquestra de Cambra Illa de Menorca (OCIM) ha programat el concert «Música de Saló-d’Amélie a Ravel», en una doble sessió que tindrà lloc els pròxims dies 24 i 25 de maig a Ciutadella i Alaior, respectivament.

L’actuació del Quartet de l’OCIM a Ciutadella tindrà lloc al Teatre del Casino 17 de gener, a les 21 hores, mentre que l’audició al Centre Cultural d’Alaior començarà a les 20.30 hores.

La nova proposta de l’Orquestra de Cambra Illa de Menorca és un concert relaxat amb música molt coneguda, interpretat en format íntim. Des dels clàssics més populars fins a boleros i bandes sonores, segons asseguren des de l’organització.

Interpretat en format íntim per quatre músics de l'OCIM, el programa confeccionat per a l’ocasió conté des de clàssics com Ravel, Satie i la compositora menorquina Margarida Orfila, fins a boleros i música de bandes sonores com «Amélie».

En un ambient distès i agradable, la música de compositors molt coneguts s'enllaça amb petits relats literaris, anècdotes biogràfiques i curiositats recreant l’ambient que es donava en un saló dels anys 20 o un cafè parisenc.

Una de les novetats en el concert que se celebrarà a Ciutadella és que el públic assistent també podrà gaudir d’una consumició. La barra estarà oberta mitja hora abans del començament, durant la pausa i al final del concert. Per tant, els espectadors poden fer una beguda mentre escolten la música.