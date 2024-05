L’artista visual menorquí Rafael Timoner (Maó, 1964) participa en l’exposició de videoart «Programa de Exibiçao Experimental Transgression art+technology PR2», organitzada per l’Agência de Promoçao da Cultura Atlàntica de Madeira i comissariada per Hernando Urrutia, que aquest dimarts capvespre es va inaugurar a l’Auditório do Museu Casa da Luz de Funchal, la capital de l’illa portuguesa de Madeira. Timoner participa amb el seu vídeo «Cosmic Wave Receiver», enregistrat a partir de la instal·lació artística que amb el mateix nom va participar en l’exposició «Elogi de la taula», que a finals de 2022 es va celebrar a Maó i el primer trimestre de 2023 a Ciutadella.

Rafael Timoner és un dels deu artistes internacionals que participen en l’exposició sobre videoart a l’Auditório do Museu Casa da Luz de Funchal, juntament amb altres dos artistes espanyols, com Isabel Pérez del Pulgar, amb el vídeo «Sueño de un androide», i Luri Lech que participa amb «Labyrinthos de Madeira». La resta d’artistes participants són el brasiler Andre Perim, els francesos Jan-Michel Rolland, Pierrre Ajavon i Sandfrine Deumier, l’alemanya Maria Korporal i l’iranià Mohammad Ali Famori. Timoner participa amb el vídeoart de més durada, amb un total d’11 minuts i 44 segons, en què mostra la seva instal·lació «Cosmic Wave Receiver», que juntament amb les obres del gravador digital Eugenio López, la fotògrafa Gemma Andreu i l’escultora Laetitia Lara van formar l’exposició «Elogi de la taula» organitzada pel Consell Insular per donar suport a la candidatura de Menorca Talaiòtica per ser declarada Patrimoni Mundial per la Unesco. L’escultura multimèdia «Cosmic Wave Receiver» va ser el resultat del treball de Timoner sobre el concepte de cosmos, un dels temes que contemplava l’exposició «Elogi de la taula». En aquest sentit, l’artista audiovisual recorda que «era una escultura que representava un receptor d’ones còsmiques, a la que hi havia incorporat un software i un vídeo d’on procedia el so que estava sincronitzat amb les imatges i que provocava unes vibracions a l’aigua que hi havia a la base de l’escultura».