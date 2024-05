«Salvaron el rock and roll cuando había que salvarlo, y los echo de menos». La frase, recogida recientemente en una entrevista publicada en «Far Out Magazine», es del escritor Stephen King y se refiere a Ramones. Una banda que comenzó su carrera en 1974 y se despidió en 1996, pero cuyas canciones siguen sonando gracias a la nueva vida que les está dando el que durante muchos años fuera su batería y único superviviente de la formación, Marky Ramone, quien el próximo 24 de noviembre visitará Menorca con un arsenal repleto de grandes éxitos.

El baterista ha apostado por incluir la Isla en su extensa gira por España. El proyecto, del que forman parte otros tres músicos, lleva por nombre Marky Ramone’s Blitzkrieg, recalará en el escenario de la Sala Multifuncional des Mercadal y nada tiene que ver con una banda tributo, advierten los responsables de la gira. Un ‘bolo’ que será posible gracias a Akelarre, que, visto el éxito que están teniendo Ramone y compañía, ha decidido apostar por un aforo más amplio que el de la conocida sala en el puerto de Maó.

A sus 71 años, Marc Steven Bell, el verdadero nombre del músico, se encuentra en plena forma y viviendo prácticamente en la carretera durante los últimos tiempos. Ramone y su banda han formado parte del cartel de festivales de renombre, como el Lollapalooza, pero donde realmente están triunfando es en el formato de sala.

El batería parece tener una especie de idilio con el público español. En junio del año pasado ofreció catorce conciertos, acaba de cerrar una segunda tanda de 24 actuaciones y ha anunciado 16 nuevas fechas para el mes de noviembre. «Esta noche no asistiré a la Met Gala en Nueva York, estamos de tour divirtiéndonos en España», reconocía a principios de este mes a través de su redes social.

Antes de recalar en la banda ala que se conoce por temas tan populares como «Blitzkrieg Bop», «I wanna be sedated» o «Pet Sematary», Bell ya había sido batería de otros grupos de punk rock, entre ellos Wayne County and the Electric Chairs y The Voidoids. Marky reemplazó en 1978 a Tonny Ramone después de que este se retirara y formó parte de la banda en dos etapas. Estuvo en sus filas hasta 1982, cuando salió por sus problemas con el alcohol, pero regresó a la formación en 1987 y permaneció en ella hasta su disolución en 1996.