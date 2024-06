Arnau Cloquells, Claudia Barthelemy i Macià Florit, guanyadors del Premi Biosfera de creació documental, impulsat pel Menorca Doc Fest i la Menorca Film Comission, participaran els pròxims dies 11 i 12 de juny a la Casa d’Artistes, as Mercadal, en una residència de creació de guió impartit per la guionista i directora documental Laia Manresa, de Barcelona, que ha desenvolupat la seva carrera professional centrant-se en l’escriptura documental per a cinema.

El Premi Biosfera de creació documental està impulsat pel Menorca Doc Fest i la Menorca Film Comission amb la finalitat d’impulsar el cinema documental menorquí i realitzat a Menorca, i dotat amb 3.500 euros en concepte d’ajuda a la producció. Els tres documentalistes finalistes de la convocatòria, posteriorment a la residència de guió, iniciaran el rodatge dels seus curtmetratges de temàtica menorquina, els quals seran presentats en el marc de la sisena edició del Menorca Doc Fest, l’octubre de 2024, a la Sala Albert Camus, a Sant Lluís. Aquesta segona edició del premi a la creació documental del Menorca Doc Fest, és possible gràcies al suport de la Fundació Foment de Turisme de Menorca, Menorca Film Commission, Consell insular i Institut d’Estudis Baleàrics, i amb el suport de l’Ajuntament de Sant Lluís i Menorca Preservation.